Calden/Meimbressen bei Türkgücü auf verlorenem Posten

Kassel. Mächtig unter die Räder kam die SG Calden/Miembressen in der Fußball-Gruppenliga beim SV Türkgücü Kassel. Am Ende stand mit einem 1:7 (1:3) die höchste Saisonniederlage zu Buche.

Heinrich Peters aus dem SG-Spielausschuß suchte auch gar nicht nach großen Ausreden. „Da war aber auch gar nichts drin, Türkgücü war einfach viel besser wie unsere Mannschaft, die sich so wenig Torchancen herausspielte wie selten“, gab der Caldener zu Protokoll. Nur einen Kopfball von Dennis Faust, der aufs Tor kam, notierte Peters für die Alter-Schützlinge und das trotz Windunterstützung. Das einzige Tor der SG entsprang einer Standardsituation. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Dennis Faust im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Marko Utsch sicher.

Drei Tage nach dem Sieg gegen Wolfhagen mussten die Caldener mit Dittmer, Heckmann und Schindewolf auch wieder drei Spieler ersetzen und die gehörten gewiss nicht zu den schlechtesten beim Erfolg gegen den FSV. Doch das wollte Peters nicht als Ausrede gelten lassen. „Heute waren alle etwas überfordert“, ergänzte Peters. Überhaupt nicht in den Griff zu bekommen war SV-Stürmer Meduh Eryilmaz (14., 17.), der die ersten beiden Treffer erzielte und am Ende vierfacher Torschütze war. Das 3:0 (38.) erzielte Yasin Bingül per Foulelfmeter. Der 1:3-Anschlusstreffer der SG kurz vor der Pause von Utsch hatte ihnen aber doch noch mal Selbstvertrauen eingeflößt. Denn die ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel sah das Spiel der Vereinigten gar nicht so schlecht aus. Aber mit dem Konter der Kasseler Nordstäder, der zum 4:1 (55.) durch Bingül führte, gingen die Köpfe bei den Gästen endgültig nach unten.

Nun spielte nur noch der Tabellenvierte. Eryilmaz erzielte das 5:1 (63.) und elf Minuten vor dem Ende auch das letzte SV-Tor zum 7:1-Endstand. Der eingewechselte Michael Pauker hatte nach 73 Minuten das halbe Dutzend voll gemacht.

Vorschau

Auch eine knifflige Aufgabe wird das nächste Heimspiel der SG Calden/Miembressen, wenn am Sonntag (15 Uhr) die Reserve des KSV Hessan Kassel auf dem Kaiserplatz gastiert. Die Jung-Löwen sind wieder an den Caldenern am Mittwoch vorbeigezogen in der Tabelle.

Viele Gegentore

Die SG kassierte bereits den 30. Gegentreffer in dieser Spielzeit, das ist bedenklich und dieses Defensivverhalten könnte auch gegen den KSV zum Verhängnis werden, denn die Kasseler haben ihrerseits schon 32 Mal getroffen. Aber die Alter-Elf hält ihren Trumpf Heimstärke noch in den Händen. Fünf Spiele - Fünf Siege ist die makellose Bilanz bisher und das mit nur fünf Gegentoren - Die SG kann also auch Defensiv.