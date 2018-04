Mit Calden noch eine Rechnung offen

Kleinalmerode. Nicht ausruhen kann und will sich Fußball-Gruppenligist SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach auf dem ersten Saison-Heimsieg in diesem Jahr zuletzt gegen den SV Weidenhausen II. Schon am Mittwoch steht das nächste Nachholspiel für die Elf von Trainer Goran Andjelkovic um 18.15 Uhr bei der SG Calden/Meimbressen auf dem Programm.

An das Hinspiel im August vergangenen Jahres hat Andjelkovic überhaupt keine guten Erinnerungen. Seinerzeit schimpfte der Trainer an der Seitenlinie des Sportplatzes in Kleinalmerode wie ein Rohrspatz, als sich seine Truppe viele unnötige Fehler leistete und die Partie gegen einen keineswegs übermächtigen Rivalen mit 1:3 verlor.

„Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir gegen die Caldener genügend Möglichkeiten zu eigenen Treffern“, sagt Andjelkovic. Eine Rechnung mit dem punktgleichen Tabellennachbarn ist also offen, obwohl der selbst noch einige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib benötigt. „Der Sieg am vergangenen Samstag hat meinen Spielern sicherlich Auftrieb gegeben. Wir müssen uns am Mittwoch aber steigern und ein besseres Spiel abliefern, um zumindest einen Punkt mitnehmen zu können“, so Andjelkovic. Aufpassen müssen die Gäste auf Caldens Angreifer Dennis Dittmer, der in dieser Serie schon 16 Tore erzielte.

Personelle Pobleme gibt es bei der SG kaum. Lediglich Nick Scheibe plagt sich noch mit einer Zerrung. (eki)