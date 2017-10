Calden/Meimbressen siegt bei SV Reichensachsen

Reichensachsen. Fußball-Gruppenligist SG Calden/Meimbressen durfte mal wieder jubeln. Beim Tabellenvierten SV Reichensachsen verbuchte die Elf von Trainer Jens Ater einen 2:1 (0:1)-Sieg.

Zufriedenheit herrschte auch im Lager der Caldener, weil es ein verdienter Sieg war, denn die Gäste erspielten sich eine Menge Torchancen und zeigten sich unbeeindruckt von den letzten Niederlagen.

Auch ohne den erkrankten Stürmer Marc Zuschlag suchten die Gäste gleich die Offensive. Nach 120 Sekunden schon eine Chance für Nino Wagener. Vier Minuten später schoss der Neuzugang einen Gegenspieler auf der Torlinie an. Es ging so weiter, die SG im Vorwärtsgang, der SV in der Defensive. Weitere Torchancen der Caldener in der 20., 23. und 31. Minute.

Die Überraschung kurz vor der Pause. David Cerny stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Er sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter für das schmeichelhafte 1:0.

Kurz nach dem Seitenwechsel der zweite Foulelfmeter. Thomas Schindewolf versenkte den Ball unhalbaltar (52.). Danach hatten der Gefoulte Dittmer (58.) und Daniel Rost (76.) die Führung auf dem Fuß. Zehn Minuten vor dem Ende war Caldens Schlussmann Florian Schlosser, der diesmal für Thilo Müller im Kasten stand, auf dem Posten bei einer gefährlichen Aktion von Mohamad Almasri.

Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff wurden die Gäste für all ihre Bemühungen mit dem 2:1 belohnt. Auf Flanke von Lukas Holst köpfte Wagener ein. Die Freude im SG-Lager über den vierten Saisonsieg war groß.

Calden/Meimbressen: Schlosser - Frank, Pfeffer (80. Prieg), Ortega Moreno, Heckmann - Kamusin, Holst, Dürrbaum, Schindewolf (70. Rost) - Wagener, Dittmer. (zyh)