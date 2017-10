Debakel für TSV beim FSK

Vollmarshausen. Ein ganz bitteres 0:9 (0:4)-Debakel erlebte der Fußball-Gruppenligist TSV Immenhausen bei der FSK Vollmarshausen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge hatte sich der Tabellenvorletzte beim Drittletzten einiges vorgenommen, doch statt des erhofften Erfolgserlebnisses gab es für die Grün-Weißen einen vorläufigen Tiefpunkt.

„Meine Mannschaft war von Anfang an nicht im Spiel“, zeigte sich TSV-Trainer Frank Siebert restlos enttäuscht vom Auftritt seiner Elf.

In dieser so wichtigen Partie beim direkten Mitkonkurrenten lief das Spiel von Beginn an in Richtung Gästetor. Bereits nach der ersten Viertelstunde war die Begegnung beim Stand von 2:0 für Vollmarshausen gelaufen (10., 15.). Die Gastgeber setzten nach und konnten bis zur Halbzeitpause noch auf 4:0 erhöhen (28., 35.). So ging es für die Gäste in der zweiten Halbzeit nur noch darum, die Niederlage halbwegs in Grenzen zu halten. Selbst dies gelang nicht. Die Gastgeber nutzten die TSV-Schwächen und legten weitere fünf Treffer nach, taten etwas für ihr Torverhältnis und verbesserten sich um einen Rang.

Immenhausen: Braun - Backofen, Busch (55. A. Schröder), Stern - Niazi Yar, Güney, Sommer, Leinweber - Siebert - Humburg (60. N. Schröder), Bachmann. (zmw)