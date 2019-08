Dörnberg empfängt Vellmar II: Heimdebüt für Trainer Weise

Dörnberg – Zum Heimspielauftakt empfängt der Fußball-Gruppenligist FSV Dörnberg am Sonntag (15 Uhr) den OSC Vellmar II. Zu diesem Derby wird eine stattliche Zuschauerkulisse erwartet. Das Spiel ist zugleich das Heimdebüt für den neuen Trainer Matthias Weise.

Dazu gibt es folgende Fragen:

Wie ist die Ausgangslage vor diesem Spiel?

Dem Verbandsligaabsteiger Dörnberg ist mit dem knappen 2:1-Erfolg bei Hessen Kassel II der erhoffte gute Start in die Saison gelungen. Mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken soll gegen Vellmar II ein Heimsieg folgen, nachdem in der Vorsaison gerade die Heimspiele gegen die Mitkonkurrenten aus der Abstiegszone fast alle verloren wurden. Der OSC musste sich zu Hause dem hoch eingeschätzten Aufsteiger Lichtenau knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Wie ist Vellmar II einzuschätzen?

Der OSC geht in seine fünfte Saison in Folge in der Gruppenliga. In der Vorsaison landete die Verbandsligareserve auf dem siebten Platz. Diesen Platz zu wiederholen wird angesichts der drei Absteiger aus der Verbandsliga und der beiden starken Aufsteiger BC Sport und Lichtenau schwer zu wiederholen sein. Dazu verließen mit Jannik Kleinschmidt und Abdullah Alamri die beiden besten Torschützen der Vorsaison den Verein. Zu den Stützen der Mannschaft zählen die Brüder Dennis und Marcel Kahl.

Was erwartet Trainer Matthias Weise von diesem Spiel?

Er freut sich auf sein erstes Spiel vor heimischem Publikum und erwartet ein enges Spiel: „Wichtig ist, dass wir mit einem Sieg in die neue Saison gestartet sind. Meine Jungs und ich freuen sich auf dieses Spiel. Trotz unseres Auftaktsieges und Vellmars Heimniederlage will ich nicht von einer Favoritenrolle sprechen. Gerade in den ersten Spielen wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Wichtig ist, dass wir aber auch mit Spaß in dieses Spiel gehen werden.“

Mit welcher Elf wird der FSV in dieses Spiel gehen?

Voraussichtlich kann Weise auf den erfolgreichen Kader des ersten Spiels zurückgreifen. Eine Vellmarer Vergangenheit haben Torhüter Nico Bergner, der zweieinhalb Jahre für die Zweite des OSC spielte und Mittelfeldspieler Fabrice Hansch, der anderthalb Jahre das OSC-Trikot trug.