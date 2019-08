Dörnberg ist im Derby klarer Favorit

Dörnberg – Wieder ein Derby steht am Sonntag (15 Uhr) im Dörnberger Bergstadion an, wo der Fußball-Gruppenligist FSV Dörnberg die SG Calden/Meimbressen empfängt.

Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Wie ist die Ausgangslage vor diesem Spiel?

Die ist recht gegensätzlich. Der FSV Dörnberg hat unter seinem neuen Trainer Matthias Weise nach dem Abstieg aus der Verbandsliga mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen einen optimalen Start hingelegt. Zuletzt überzeugte der FSV mit dem 2:0-Erfolg bei der hochgehandelten Spielgemeinschaft von Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach. Schwieriger sieht es da schon bei Calden/Meimbressen aus. Einem Sieg stehen drei Niederlagen gegenüber bei einem schlechten Torverhältnis von 5:15. In der Vorwoche gab es gegen den sehr starken Aufsteiger Lichtenau eine empfindliche 0:7-Heimpleite.

Was erwartet FSV-Trainer Matthias Weise von diesem Spiel?

Angesichts des Derbycharakters sieht Matthias Weise seine Elf nicht in der klaren Favoritenrolle: „Calden/Meimbressen hat eine kampfstarke, junge Mannschaft. Wir dürfen diese Mannschaft nicht an ihrem letzten Spiel messen. Für uns wird entscheidend sein, dass wir wieder an die Leistung anknüpfen können, die wir zuletzt in Kleinalmerode gezeigt haben. Wenn uns das gelingt, dann bin ich ganz zuversichtlich.“

Welche Chancen räumt SG-Trainer Sven Dopatka seiner Mannschaft ein?

SG-Trainer Sven Dopatka sieht Dörnberg als einen sehr starken, gut organisierten Gegner, will sich mit seiner Mannschaft aber nicht verstecken: „Die 0:7-Niederlage gegen Lichtenau müssen wir schnell aus den Köpfen bekommen. Ich erwarte eine Reaktion von meiner Mannschaft. Sie soll mutig und mit Leidenschaft agieren.“

Was macht dieses Spiel neben dem Derbycharakter aus?

Wie es bei Nachbarvereinen der Fall ist, stehen Spieler in den Kadern, die schon für beide Vereine gespielt haben. Aktuell ist Dörnbergs Innenverteidiger Serhat Bingül im Sommer von Dörnberg nach Calden gewechselt. Auch Innenverteidiger Fabio Welker und Linksverteidiger Lars Krätschmer haben schon das FSV-Trikot getragen. Auf der Gegenseite hat Linksverteidiger Sebastian Plettenberg schon zwei Spielzeiten für die SG gespielt.

Wie sind die personellen Voraussetzungen?

Weise kann wahrscheinlich auf den Kader der Vorwoche zurückgreifen. Dazu wird Sebastian Plettenberg wieder zurückkehren, während es für einen Einsatz bei Pascal Kemper wohl noch nicht reichen wird. Bei der SG wird der im Urlaub befindliche Kapitän Marcel Schindler ausfallen.

Wie verliefen die vergangenen Spiele?

Das letzte Ligaspiel im Bergstadion zwischen beiden Mannschaften endete in der Saison 2016/17 mit einem 7:1-Kantersieg des FSV. Dafür konnte die SG die beiden letzten Kreispokalspiele auf eigenem Platz für sich entscheiden. In der Saison 17/18 gab es einen 6:5-Sieg nach Elfmeterschießen; in der letzten Saison siegte die SG 3:2. zmw