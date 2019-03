Duell der erfahrenen Trainer

Hüseyin Üstün vom SV Türkgücü und Patrick Klein vom TSV Rothwesten sind zwei der erfahrensten Trainer der Fußball-Gruppenliga. Zum Spitzenspiel treffen sie am Sonntag ab 15.30 Uhr im Nordstadtstadion aufeinander.

VON HORST SCHMIDT

Kassel – Seit vielen Jahren sind Hüseyin Üstün und Patrick Klein im heimischen Fußball tätig, doch zum direkten Duell zwischen ihnen kam es bislang noch nicht.

Hüseyin Üstün

Üstüns große Liebe ist der SV Türkgücü, denn seit der 49 Jahre alte Trainer sich mit dem Fußball beschäftigt, geht es auch um diesen Klub. Nur einmal war er für einen anderen Verein tätig, als er für ein Jahr als Spielertrainer beim TSV Vellmar fungierte. Dann aber wieder Türkgücü. Mit dem Klub aus der Nordstadt stieg er 2010 in die Gruppenliga auf, sein größter Erfolg als Coach. Dort blieb der B-Schein-Inhaber bis zur Spielzeit 14/15 und führte den SVT auf einen guten siebten Platz. Dann wollte er eine schöpferische Pause, was dem Verein nicht guttat, denn im folgenden Jahr stiegen die Nordstädter sang- und klanglos in die Kreisoberliga ab. Doch schon im folgenden Jahr stieg der Verein wieder in die Gruppenliga auf. Üstün war wieder da, übernahm den Klub und führte das Team sofort auf Rang drei hinter den Aufsteigern Sandershausen und Grebenstein. In diesem Jahr nun schickt sich das junge Team an, am Saisonende einen der ersten beiden Plätze zu belegen. Und dafür muss am Sonntag ein Sieg im Spitzenspiel her.

Patrick Klein

Drei Jahre trainierte der 44-jährige Coach mit Erfolg den TSV Rothwesten in der Verbandsliga. Nach seinem Abschied lief es bei den Fuldatalern nicht wie geplant, und der Klub stieg in die Gruppenliga ab. Und da ging es chaotisch los. Im Oktober gab Klein dem Werben der Verantwortlichen nach und übernahm wieder die Geschicke des Teams.