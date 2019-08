Einsatz von Mustafa im Spiel gegen VfL fraglich

Am vierten Spieltag der Fußball-Gruppenliga muss Aufsteiger TSV Zierenberg zum vierten Mal auswärts antreten.

Die Warmetaler von Trainer Daniel Schmidt gastieren am Sonntag, 15 Uhr, am Hochzeitsweg beim VfL Kassel. Der Grund, zu Saisonbeginn kein Heimspiel absolvieren zu können, liegt an notwendigen Baumaßnahmen an der Warmetalkampfbahn durch die Stadt Zierenberg. Heimpremiere feiern die Zierenberger am kommenden Donnerstag, 18.30 Uhr, da erwarten sie den Kreisrivalen FSV Wolfhagen.

Nach der 1:6-Niederlage am Mittwochabend bei Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach sieht Daniel Schmidt aktuell seine Hauptaufgabe darin, „dass meine Spieler aus diesem tiefen Loch rauskommen, die Köpfe für die kommende Aufgabe wieder frei bekommen.“ Er ist aber zuversichtlich, „dass uns dies gelingen wird, die Mannschaft in sich so gefestigt ist, dass sie einen solchen ernüchterten Tiefschlag wegstecken kann.“

Natürlich will Schmidt am Sonntag nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten. „Unsere Zielsetzung war, aus den vier Auswärtsaufgaben mindestens vier Punkte zu holen. Drei haben wir beim BC Sport Kassel eingefahren. Wenn wir uns beim VfL ein Unentschieden erkämpfen, wären wir also im Soll.“

Trotz seiner Zuversicht sieht Schmidt sein Team beim VfL in der Außenseiterposition. „Die Kasseler werden nach ihrem ersten Saisonsieg am Mittwochabend mit 3:2 gegen Wolfhagen alles versuchen, diesen Erfolg, mit dem sie auf Tabellenrang sieben kletterten, fortzuschreiben. Um dies zu verhindern, dürfen wir uns im Defensivbereich keine Geschenke erlauben und vorne müssen wir unsere Konterchancen eiskalt nutzen. Gelingt uns dies, ist mir nicht bange.“

Mit einer personellen Ausnahme wird Schmidt, der weiterhin verletzungsbedingt auf Spielmacher Martin Stück verzichten muss, auf den zuletzt eingesetzten Kader bauen und vertrauen. Lediglich hinter Shaban Mustafa muss der TSV-Coach ein ganz großes Fragezeichen setzen. Mustafa zog sich in Hundelshausen eine Verletzung zu, musste kurz nach der Pause bereits ausgewechselt werden. Schmidt: „Könnte er als einer unserer ganz wichtigen Schlüsselspieler nicht auflaufen, wäre das für uns schon ein großes Handicap.“ zih