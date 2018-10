Einstellung muss stimmen

Letztes Spiel der Andjelkovic-Mannschaft in diesem Jahr in Kleinalmerode

+ Laufduell: In der Innenverteidigung der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach muss nun Tobias Gunkel (links) nach der Sperre von Tim Demus ran. Foto: E. Meyer

Kleinalmerode. Zum letzten Mal in diesem Jahr stellt sich Fußball-Gruppenligist SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach den Anhängern in einem Heimspiel in Kleinalmerode vor und erwartet am Samstag um 16.30 Uhr den TSV Heiligenrode. Es folgt dann noch ein Auftritt auf eigenem Terrain am 28. Oktober in Hundelshausen gegen den FSV Wolfhagen, während bis zum 18. November noch insgesamt vier Auswärtspartien terminiert sind.