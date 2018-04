Erstes Heimspiel in 2018: Grebenstein will die drei Punkte

Grebenstein. Erstes Heimspiel in 2018 für den Fußball-Gruppenligisten TuSpo Grebenstein. Am Mittwoch, 18.15 Uhr, gastiert die TSG Wattenbach im Sauertalstadion.

Nachdem es zuletzt auswärts nicht so gut lief und auch das Kreispokalhalbfinale beim Kreisoberligisten Balhorn verloren ging, will der TuSpo sich nun daheim wieder das nötige Selbstvertrauen holen. „Wir sind mit einem Punkt aus den beiden bisherigen Meisterschaftspielen des neuen Jahres nicht zufrieden, aber wir sind noch immer auf dem Relegationsplatz und den wollen wir nicht mehr hergeben“, macht Driton Mazrekaj die Situation deutlich. Das TuSpo-Vorstandsmitglied wird Trainer Valentin Plavcic in den nächsten beiden Spielen vertreten. Der Bosnier ist als Co-Trainer der Frauen-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina im Einsatz.

Auch wenn die Grebensteiner zuletzt etwas schwächelten und die Söhrewalder mit dem 2:1-Sieg gegen den Vierten Reichensachsen aufhorchen ließen, haben die TuSpo-Spieler drei Punkte fest im Blick. „Wir wollen unbedingt gewinnen“, macht Mazrekaj deutlich. „Der Sieg muss ja nicht so hoch ausfallen wie beim 5:0 im Hinspiel.“ (zyh)