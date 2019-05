Fernduelle in der Fußball-Gruppenliga im Blickpunkt

Kurz vor Ende der Fußball-Gruppenliga-Saison, sind in der Gruppe 2 noch nicht alle Entscheidungen gefallen. Hier ist unser Überblick zur aktuellen Lage.

Aufstiegsrennen

Mit der SG Hombressen/Udenhausen steht seit letztem Wochenende der Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga fest. Im Kampf um den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, liefern sich die punktgleichen SV Türkgücü und der TSV Rothwesten ein Fernduell.

TSV Rothwesten - SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen (Samstag, 15.30 Uhr, Bergstadion). Eine bittere 0:6-Pleite mussten die Gastgeber zuletzt beim Meister in Hombressen hinnehmen. Die Niederlage ändert nichts daran, dass man beim Fuldataler Verbandsliga-Absteiger mit dem bisher Erreichten durchaus zufrieden ist. Mit einem Sieg gegen den Abstiegskandidaten, der am vergangenen Spieltag erstmals seit Oktober 2018 wieder gewinnen konnte, will sich der TSV die Aufstiegschance erhalten.

„Wir haben es mit einem Erfolg gegen die Gäste selbst in der Hand weiterhin vom Aufstieg zu träumen, müssen aber immer noch auf ein Stolpern des SV Türkgücü hoffen“, definiert Trainer Patrick Klein das Ziel.

SV Türkgücü - FC Bosporus(Sonntag, 15.30 Uhr, Nordstadtstadion). Die Rolle des Favoriten im Duell der beiden türkischen Vereine ist in dieser Saison klarer verteilt. Während die Gastgeber über die Aufstiegsspiele noch die Verbandsliga erreichen können, muss der Nachbar zwei Jahre nach dem Verbandsliga-Abstieg nun in die Kreisoberliga absteigen. „Wir schauen nicht auf die Tabelle. Es ist ein Derby wie Dortmund gegen Schalke und wir sind Favorit“, sagt Trainer Hüseyin Üstün der wieder auf Muhammed Gülsen zurückgreifen kann.

Abstiegskampf

Drei Absteiger stehen bereits fest, nun wird der Vierte gesucht. Dabei hat sich inzwischen ein Dreikampf zwischen der SG Wettsingen/Br./O., FSK Vollmarshausen und dem TSV Heiligenrode herauskristallisiert.

FSK Vollmarshausen - OSC Vellmar II (Sonntag, 15 Uhr, Erlenstraße). Bei der Qualität des Kaders der Vollmarshäuser hatte niemand erwartet, dass das Team auch zwei Spieltage vor Ende der Saison noch um den Klassenerhalt kämpft. „Wir werden uns mit einem Sieg gegen Vellmar vorzeitig den Klassenerhalt sichern,“ ist Trainer Sead Hadzic von der Qualität seines Teams überzeugt.

TSV Heiligenrode - SG Hombressen/Udenhausen (Sonntag, 15 Uhr, Karl-Marx-Straße). Bei den Niestetalern sind sie ebenso wie in Vollmarshausen vom Klassenerhalt überzeugt. „Wenn es uns gegen die SG nicht gelingt, alles klar zu machen, dann eben nächste Woche in Wettesingen“, glaubt auch Coach Marco Burghardt, der auf Christian Rümenap verzichten muss, an sein Team. Foto: A.fischer, h. schmidt, R. Wieloch, W. Bauscher