FSK Vollmarshausen macht es wie einst Schalke

Derbyheld am 25. November 2017: Schalkes Naldo feiert. Er köpfte den 4:4-Ausgleich gegen Borussia Dortmund.

Lohfelden – Die deutsche Nationalmannschaft weiß, wie sich das anfühlt. Allerdings in negativer Hinsicht. Im Oktober 2012 verspielte sie eine 4:0-Führung gegen Schweden – Endstand 4:4. Die Fußballer des FC Schalke hingegen kennen die Euphorie, die mit einer furiosen Aufholjagd einhergeht. Vor weniger als anderthalb Jahren machten die Königsblauen ausgerechnet im Derby gegen den BVB auch dank Naldo aus einem 0:4 ein 4:4. Das gleiche Kunststück schaffte am Wochenende Gruppenligist FSK Vollmarshausen gegen den FSV Wolfhagen.

Als Vollmarshausens Trainer Sead Hadzic seine Spieler zur Pause in der Kabine versammelt hatte, lag sein Team scheinbar uneinholbar mit 0:4 zurück. „Ich begann ganz ruhig, machte aber dann den Jungs klar, dass es so nicht geht. Und dass alle, die nach der Pause auf dem Platz stehen, die Pflicht haben, eine Blamage zu verhindern“, sagte der Coach am Tag danach.

Drei Wechsel hatte Hadzic zur Pause vollzogen und die Spieler zügig wieder auf das Spielfeld geschickt. Schnell war zu spüren, dass die Elf unbedingt vergessen machen wollte, was da in den ersten 45 Minuten an der Erlenstraße passiert war.

+ Tim Henning Vollmarshäuser Torschütze Bevor Tim Henning per Strafstoß das 1:4 gelang (60.), hatten die Gastgeber bereits zwei dicke Möglichkeiten, das Ergebnis erträglicher zu gestalten. Übrigens, beim Schalker 4:4 verkürzte Guido Burgstaller in der 61. Minute, Schweden gelang das 1:4 in der 62. Minute. Damit scheint klar, dass sich die führenden Teams nach einer Stunde sicher waren: Jetzt kann nichts mehr passieren.

Vollmarshausen setzte nun konsequent nach und Tobias Voss machte das 2:4. „Ab diesem Zeitpunkt wuchs bei uns der Glaube, dass wir das noch schaffen“, sagte Henning. Jan Sebastian Gippert gelang der Anschlusstreffer zum 3:4. Kevin Puzik, ein Abwehrspieler genau wie Naldo beim Spiel der Königsblauen in Dortmund, erzielte den Ausgleichstreffer zum 4:4-Endstand.

Fast wäre Henning noch der 5:4-Siegtreffer gelungen. Der Stürmer hatte bereits den gegnerischen Torhüter überlupft, doch ein Abwehrspieler klärte auf der Torlinie.

„Die Stimmung nach dem Spiel war besser als nach jedem Sieg“, beschrieb Henning die aufkommende Euphorie. Die Moral der Vollmarshäuser vor den nächsten schweren Spielen wurde allemal gestärkt.

Rückblickend stellte Wolfhagens Coach Halil Inan fest: „Irgendwann hatte ich keinen Zugriff mehr auf das Team, da hat sich etwas verselbstständigt.“ Und weiter: „Das Spiel wird keine Spuren in den Köpfen hinterlassen, wir haben ja nicht alles falsch gemacht. Jetzt konzentrieren wir uns auf unsere nächste Partie.“

Torfolge: 0:1 Schaake (6.), 0:2 Taege (30.), 0:3 Nordmeier (41.), 0:4 Wiegand (45./FE), 1:4 Henning (60./FE), 2:4 Voss (66.), 3:4 Gippert (80.), 4:4 Puzik (84.).