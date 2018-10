FSV Wolfhagenschlägt Aufsteiger Herleshausen/N./U. mit 6:0

Wolfhagen. Fußball-Gruppenligist FSV Wolfhagen zeigte sich drei Tage nach der Niederlage in Calden gut erholt und kanzelte Aufsteiger SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund mit 6:0 (3:0) ab.

Die Gäste aus dem Werra/Meißner-Kreis schienen einige Aufstellungsprobleme zu haben, zwei Spieler, die auf dem Spielberichtsbogen standen, waren überhaupt nicht da und als Auswechselkontingent hatten sie auch nur einen Feldspieler zur Verfügung. Der FSV hatte die Partie auch schnell unter Kontrolle, schon nach fünf Minuten zirkelte Kamil Turan einen langen Querpass von Andre Nordmeier zum 1:0 ins Gästetor und der Wolfhager Offensivmann ließ in diesem Spiel später noch einen sehenswerten Treffer folgen. Doch bis zur Pause trugen sich auch noch andere in die Torschützenliste ein. Nach 35 Minuten wieder ein starker Pass von Nordmeier, genau in die Mitte zu Timo Wiegand, der sich aufmachte zum 2:0. Dort im Zentrum der SG-Abwehr stand auch Philip Kaiser in der 41. Minute goldrichtig, verwertete einen Abpraller vom Gästekeeper Paul Kiesewetter nach einem Wiegand-Schuss. Die Hereingabe zuvorkam übrigens erneut vom gut aufgelegten Nordmeier. Mit 3:0 wurden die Seiten gewechselt.

Die ersten 20 Minuten hatte dann das Spiel der Rot/Weißen doch etwas Schwergang, das sah auch FSV-Co-Trainer David Michels, der den im Urlaub weilenden Halil Inan an der Außenlinie vertrat. „Da haben wir uns sehr schwergetan und brauchten eine längere Zeit, um den Faden wieder etwas zu finden“, meinte Michels. Aber insgesamt war er schon hochzufrieden mit seinem Team, das gegen einen tief stehenden Gegner viele Torchancen herausspielte. Nach 69 Minuten mit einem Freistoß von Turan nahmen die Platzherren auch wieder Fahrt auf. Sechzig Sekunden später der nächste Auftritt des quirligen Turan, der täuschte mit dem Fußgelenk an und trickste damit die Gegenspieler aus, um dann filigran in den Torwinkel zum 4:0 zu treffen. Timo Wiegand machte in der 80. Minute sein 14. Saisontor zum 5:0. Gegen die nun kaum noch Gegenwehr zeigende Elf von Trainer Silvio Schlenz erhöhte Andre Nordmeier, der damit seine starke Leistung krönte, nach einem Eckball von Cafer Gül, auf 6:0 (85.).

Vorschau

Am Sonntag (15 Uhr) geht es für den FSV zum punktgleichen SV Reichensachsen. Der kam am Mittwoch nicht über ein 0:0 gegen Bosporus hinaus. Trotzdem, Wolfhagens Co-Trainer David Michels erwartet dort logischerweise einen ganz anderen Gegner, als es der Aufsteiger Herleshausen/N./U. war. D’Agostino und Schaake werden dann wieder dabei sein, aber Michels selber noch nicht wieder.