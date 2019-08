Fußball-Gruppenliga: Calden/M. fährt zum Absteiger Kaufungen

Calden/Meimbressen – Für die SG Calden/Meimbressen steht das erste Auswärtsspiel in der Fußball-Gruppenliga am zweiten Spieltag bevor und dies führt am Sonntag (15 Uhr) zum Absteiger SV Kaufungen 07. Beide Mannschaften zieren nach ihrem ersten Spiel das Tabellenende.

Fragen und Antworten vor der Partie:

Wie verlief der erste Spieltag für beide?

Den SV Kaufungen erwischte es noch schlimmer als die Vereinigten. Denn die Elf des neuen, jungen Trainers, Jonas Spengler, verlor bei Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach mit 0:4, also noch um ein Tor höher als die SG gegen Reichensachsen. Nach dem Fehlstart steht der SV auf dem letzten, die SG auf dem vorletzten Platz.

Hat es in Kaufungen auch einen Umbruch gegeben?

Ja. Das bleibt auch nicht aus nach einem Abstieg. Doch der SV hat eine zweistellige Zahl an Abgängen zu verkraften. Diese Mannschaft wird also noch mehr umgekrempelt als die Caldener.

Was hat sich bei der SG verändert?

Einiges ist anders, weil viele Spieler nicht mehr dabei sind. Trotzdem war vergangenes Wochenende mit Serhat Bingül nur ein Neuzugang in der Startelf, alle anderen waren schon in der vergangenen Saison dabei und müssen jetzt noch mehr Verantwortung tragen.

Gibt es Gründe zur Beunruhigung bei den Vereinigten?

Viel klappte da nicht am letzten Sonntag, doch es war nun mal auch das erste Spiel in dieser Formation und das Pokalspiel gegen den KSV Hessen am Mittwoch zuvor hat doch besonders im läuferischen Bereich den Dopatka-Schützlingen einiges abverlangt. „Außerdem hatten wir in der letzten Saison nach zwei Spielen null Punkte und 1:9 Tore“, gibt Caldens Spielausschussmitglied Heinrich Peters zu bedenken. Die Mannschaft werde sich schon zusammenraufen.

Wie waren die bisherigen Spiele gegen Kaufungen?

Da gibt es gar nicht so viele. Denn die Kaufunger spielten zuletzt zwei Jahre in der Verbandsliga und davor marschierten sie direkt aus der Kreisoberliga durch. Doch in der Saison vor zwei Jahren gab es nichts zu holen für die SG, 0:2 hieß es in Kaufungen und daheim 1:3. zyh