Die Fußball-Gruppenliga in Zahlen: Wenn Flauten zu Ende gehen

Kassel. In der Fußball-Gruppenliga endeten am 17. Spieltag Erfolgsserien, aber auch überraschende Ergebnisse waren an der Tagesordnung. Wir stellen die Besonderheiten in Zahlen heraus.

2 Mal bog der neue Tabellendritte SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach verloren geglaubte Spiele gegen hoch gehandelte Teams noch zu seinen Gunsten um. Am fünften Spieltag verließ die SG nach einem 2:4-Pausenrückstand das Feld gegen den KSV Hessen II noch als 6:4-Sieger. Vorgestern nun noch unglaublicher: Das Team aus dem Werra-Meißner-Kreis lag in der Nordstadt bereits 0:3 gegen den SV Türkgücü zurück, drehte die Partie und machte schließlich sogar in der Nachspielzeit noch den 4:3 Siegtreffer.

4 Spiele musste Vollmarshausens neuer Trainer Sead Hadzic auf den ersten Erfolg mit seiner Mannschaft warten. Nun aber langten seine Schützlinge ordentlich hin und besiegten im Kellerduell den TSV Heiligenrode mit 5:2.

5 Siege in Folge feierte Aufsteiger VfL Kassel und katapultierte sich mit dieser Serie vom 14. Platz auf Rang zehn, mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Nun nach der unerwarteten 1:2-Heimpleite gegen den FC Bosporus müssen sich die jungen Kirchditmolder doch wieder nach den Verfolgern umschauen.

6 Partien bestritt Trainer Patrick Klein seit seinem Wiedereinstieg beim TSV Rothwesten mit seinem Team. Dabei ging er viermal als Sieger vom Platz und spielte zweimal unentschieden. Am Samstag nun verlor das favorisierte Team vom TSV Rothwesten in Kleins siebter Partie 2:4 in Calden/Meimbressen und musste damit einen herben Rückschlag hinnehmen, zumal seine Mannschaft dabei auch noch eine 2:0-Führung verspielte.

8 Begegnungen bestritt die Vollmarshausen ohne einen Sieg gelandet zu haben. Dabei war die FSK nicht von wenigen als Geheimfavorit gehandelt worden. Nun aber legten die talentierten Spieler den Schalter um und bescherten nicht nur ihrem neuen Coach Sead Hadzic sein erstes Erfolgserlebnis, sondern schossen sich beim 5:2 gegen Heiligenrode so richtig den Frust von der Seele.

9 ist die Rückennummer von Christian Wollenhaupt, Stürmer beim KSV Hessen II. Beim 8:1-Sieg der Junglöwen gegen Schlusslicht Wichmannshausen traf der Routinier gleich dreimal in des Gegners Tor. Einen Treffer davon erzielte er per Foulelfmeter. Es ist nicht der erste Dreierpack des ehemaligen Hessenliga-Spielers des OSC Vellmar in dieser Saison. Beim 5:0-Sieg des KSV gegen Herleshausen gelang ihm bereits ein Hattrick – in nur zwölf Minuten.

10 Wochen hatte der FC Bosporus nicht gewonnen und wurde dabei von Rang fünf am sechsten Spieltag auf den Absteigsplatz 14 durchgereicht. Irgendwie mochte, außer den Verantwortlichen der Nordstädter, wohl niemand dran glauben, dass sie in diesem Jahr noch ein Erfolgserlebnis feiern würden. Doch da hatten sich die vermeintlichen Experten wohl geirrt, denn das Team um Trainer Antonio Rega ist nach dem 2:1-Überraschungserfolg beim VfL Kassel wieder zurück im Geschehen der Gruppenliga.

11 torlose Spiele oder 1048 Spielminuten musste Lukas Iksal, Stürmer beim KSV Hesssen Kassel II, über sich ergehen lassen. Dabei klebte dem pfeilschnellen Torjäger, der zu Saisonbeginn von Hessenligist FSC Lohfelden zu den Junglöwen wechselte, das Pech in so mancher Partie regelrecht an den Füßen.

314 lange Minuten hielt die Torflaute bei der FSK Vollmarshausen an, bis Tobias Voss seine Mannschaftskameraden erlöste. Voss war es auch, der bis dahin das letzte Tor bei der 1:2-Heimpleite gegen Aufsteiger VfL Kassel am 13. Spieltag für das Team von der Erlenstraße erzielte.