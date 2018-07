Fußball-Gruppenligist Calden/Meimbressen stellt Zugänge vor

Zuversichtlich in die neue Saison. Der Trainer von Calden/Meimbressen, Jens Alter, mit den Neuzugängen (von links) Maximilian Gellner, Can Saltik, Mohammad Sbiei, Fitim Rizani, Fabio Rumpf, Marko Utsch, Daniel Jödecke und Philipp Domke.

Calden. Fußball-Gruppenligist Calden/Meimbressen geht mit einem gestärkten Kader in die neue Saison. Doch der Trainer warnt vor allzu hohen Erwartungen. „Ich bremse die Euphorie ganz bewusst“, sagt Jens Alter.

Üblicherweise ist er Motivator der Mannschaft. Jetzt sieht er seine Rolle mehr als einer, der vor zu viel Optimismus warnt. Er ist eben Realist.

„Viele sagen, mit Marco Utsch läuft es von alleine“ gibt er die zuversichtliche Stimmung rund um den Kaiserplatz wider. Doch unkommentiert will Alter diese Meinung nicht stehen lassen. „Wir sind stolz, dass Marco zu uns zurückkam“, sagt er. Schließlich hätte der Caldener Jung´ in Vellmar den Sprung in die Hessenliga geschafft. Aus beruflichen Gründen muss er etwas kürzer treten und kam zum alten Verein zurück. Das spreche dafür, dass sich die Spieler im Verein wohlfühlen.

Aber, sagt Alter, man dürfe nicht vergessen, dass die SG mit Marc Zuschlag auch einen Stürmer bei den Abgängen zu verzeichnen hat. Dafür kam Utsch – und er wird für die Spielstärke der SG eine deutliche Verstärkung sein. Alter: „Ich denke, er harmoniert mit Dennis Dittmer sehr gut.“

Die Offensive wird also voraussichtlich wieder das Paradestück der SG-Mannschaft sein. Doch das Sorgenkind war in der vergangenen Spielzeit die Defensive und die Unbeständigkeit. Alter weiß um diese Schwächen. „Als Tabellenfünfter ein negatives Torverhältnis – das gibt es auch nicht allzu oft“, spricht er den Schwachpunkt deutlich an. Die Fehler liegen nicht allein in der Abwehr. Auch die Offensivreihen müssten besser nach hinten arbeiten, sagt er.

Noch hat er knapp zwei Wochen Zeit, um bis zum Saisonstart diesen Mangel zu beseitigen. Dass die Abwehr durchaus ihre Qualitäten hat, zeigte sich nicht zuletzt im Pokalspiel gegen Hessenligist Baunatal, als man in den ersten 70 Minuten nur ein Gegentor kassierte.

Der zweite Schwachpunkt, die Unbeständigkeit, ist schwieriger zu bekämpfen. „Wir haben oft urlaubs- oder berufsbedingte Ausfälle“, blickt Alter zurück auf die vergangene Saison. Am Beispiel von Steven Berndt lässt es sich verdeutlichen. Er ist einer der besten Torhüter der Liga, doch der Polizeidienst nimmt keine Rücksicht auf den Spielplan der SG. Fehlt er, ist eine der Stützen der Abwehr weg. Das ist nicht zu kompensieren, auch wenn Alter überzeugt ist, dass Ersatzmann Thilo Müller in seine Rolle noch stärker hineinwachsen wird.

Das wird auch nötig sein, denn die Gruppenliga ist zwar nicht unbedingt stärker, aber ausgeglichener geworden. Eine Übermannschaft wie Sandershausen fehlt zwar, aber der Konkurrenzkampf um die Spitzenplätze wird dadurch nur wachsen.

Es gebe eine Handvoll von Teams, denen er den Titel zutraut, sagt Alter. „Wenn wir unter den besten Fünf sind, ist es toll.“ Wo die Mannschaft steht, wird sie spätestens zwei Wochen nach Saisonstart wissen. Denn der Spielplan will es, dass die ersten vier Spiele allesamt keine ganz normalen sind. Am 5. August geht es zum Derby nach Udenhausen, am 11. zum Derby zu Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, am 14. kommt Nachbar OSC Vellmar II und am 19. August muss die SG nach Rothwesten, das wohl auch um den Titel mitspielen wird.