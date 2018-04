Kasseler Nordstadtderby: Verwirrung um Torschützen

Kassel. Verwirrung um einen Torschützen. Ein Torjäger, der dreimal beim Tabellenführer trifft. Eine kuriose Schlussphase. Es gab spannende Geschichten an diesem Fußball-Wochenende in Kassel.

Der verkannte Torschütze

Irritationen gab es nach dem 3:2-Derbysieg des SV Türkgücü beim FC Bosporus um den Siegtorschützen. Denn unser Autor des Spielberichts machte versehentlich Alibrahim Semoski zum Matchwinner – das war allerdings Eray Agzikara. Wie kam es dazu?

In der hektischen Schlussphase bekam Türkgücü nach einem Foul an Yunus Ulas 20 Meter vor dem Tor von Bosporus einen Freistoß zugesprochen. Die zwei Minuten Nachspielzeit waren fast abgelaufen, als neben Agzikara auch Alibrahim Semoski und Ulas zur Ausführung bereitstanden. Es wurde unübersichtlich: Semoski legte den Ball hin. Aber Agzikara lief an und vollendete mit einem sauberen Heber über die Mauer ins lange Eck des Bosporus-Tores zum 3:2. Traumtor. Der Schiedsrichter pfiff erst gar nicht mehr an und der Jubel beim Aufsteiger war groß.

Unser Mitarbeiter und einige Zuschauer hatten Semoski als Torschützen ausgemacht. Auf das Siegtor angesprochen, verstand Semoski die Frage nicht richtig und antwortete, dass auch ihm solche Tore schon mehrfach gelungen seien. Im Vorbeigehen rief der eigentliche Torschütze Agzikara unserem Autor sogar noch zu: „Haste den gesehen?“ Auch hier gab es ein Missverständnis, denn die Antwort lautete: „Ja, den hat er toll gemacht.“

Die Aufklärung erfolgte einen Tag später, als sich Semoski meldete. Er bedankte sich für die Schlagzeile, machte aber auch klar, dass sein Teamkollege der Siegtorschütze war. „Es ist doch auch viel schöner, wenn die jungen Spieler im Fokus stehen.“

Unser Mitarbeiter telefonierte sofort mit Agzikara. Und auch dieser nahm es locker auf. Seine Würdigung erhält er jetzt in diesem Artikel.

Der dreifache Torschütze

Beim 3:2-Überraschungserfolg des Verbandsligisten TSV Rothwesten bei Spitzenreiter Hünfelder SV machte einer ganz besonders von sich reden: Dennis Salioski, der alle drei Treffer erzielte. Der 25 Jahre alte Offensivmann war zu Saisonbeginn vom KSV Baunatal II ins Bergstadion gewechselt, wo er sich wohlfühlt.

„Die Stimmung im Team ist super, es kämpft jeder für jeden“, sagt Salioski. An den Führungstreffer zum 2:1 in Hünfeld denkt er besonders gern, als er eine Flanke von Igor Losic volley abnahm und unhaltbar verwertete. Dabei ist Salioski Wiederholungstäter: Für den KSV Baunatal war ihm in einem Testspiel mal ein Hattrick in vier Minuten gelungen.

Der späte Torschütze

Sieben Minuten Nachspielzeit gab es in der Kreisoberliga bei der Partie TSG Wilhelmshöhe gegen den CSC 03 Kassel II. Der Grund dafür war eine längere Verletzungspause eines CSC-Spielers. Es stand 2:2, als in der fünften Minute der Nachspielzeit Alireza Rezai für die Gastgeber das 3:2 erzielte.

Das war es, dachten die meisten Beteiligten. Doch die Rechnung hatte die TSG ohne CSC-Spielertrainer Sebastian Dietzel gemacht. Dieser schaffte doch noch den Ausgleichstreffer zum verdienten 3:3-Endstand. Und das in der siebten Minute der Nachspielzeit.

„Wir haben nach dem Führungstor keinen Zugriff mehr auf den Gegner bekommen und die Partie wohl schon abgehakt“, sagte TSG-Coach Kevin Schellberg. Kurios auch: Dietzel erzielte bereits in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleichstreffer zum 2:2.

