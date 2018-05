Gipfeltreffen als Training

Gruppenliga: Der Tabellenzweite Grebenstein empfängt Meister Sandershausen

+ Gekämpft und verloren: Im Hinspiel mussten sich die Grebenstein um Kapitän Hannes Drube den Sandershäuserrn geschlagen geben. Die Kräfteverhältnisse blieben seither gleich: Sandershausen ist Meister, der TuSpo wird Zweiter. Am Samstag treffen beide zum Gipfeltreffen aufeinander. Für Grebenjstein ist esc einen ein Test für die Aufstiegsrunde, wenngleich Drube fehlen wird. Foto: Schachtschneider

Grebenstein. Es ist am vorletzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga am Samstag um 15.30 Uhr das Gipfeltreffen in der Fußball-Gruppenliga, wenn der TuSpo Grebenstein den Meister und Aufsteiger TSG Sandershausen empfängt.