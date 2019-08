Grebenstein empfängt am Mittwoch den BC Sport

Grebenstein – Nach dem Spiel gegen Hessen Kassel II steht für den Fußball-Gruppenligisten Tuspo Grebenstein am Mittwoch (18.15 Uhr) erneut im heimischen Sauertalstadion ein Spiel gegen einen Kasseler Verein an. Gegner ist der Aufsteiger BC Sport Kassel.

Der Kasseler Traditionsverein ist alles andere als ein gewöhnlicher Aufsteiger und ist mit Spielern mit höherklassiger Erfahrung nur so gespickt. Mit Konstantinos Drizis und Vyacheslav Petrukhin vom ehemaligen Hessenligisten Lohfelden wurde die Abwehr verstärkt. Hessenligaerfahrung bringt auch Angreifer Mirko Tanjic mit und Eser Kazak hat schon für Eschwege in der Verbandsliga Tore geschossen. Vom nordmazedonischen Erstligisten Pelister Bitola wechselte Mittelfeldspieler Blagejce Konjarski an den Kreisel. Dem Kader gehört auch der ehemalige Tuspo-Spieler Nedijiko Jurcevic an.

Dennoch verlief der Start dieser gegenüber der Vorsaison fast runderneuerten Mannschaft mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen sehr durchwachsen. In den letzten beiden Spielen zeigten die Sportianer aber beim 4:1-Heimsieg über Reichensachsen und beim 6:2 in Kaufungen, die Klasse, die in ihnen steckt.

Dem Tuspo dürfte daher nach den Spielen in Rothwesten und gegen Hessen Kassels Reserve eine noch schwerere Aufgabe bevorstehen. Gegenüber dem 2:2 gegen den KSV, als der Tuspo in zweifacher Überzahl eine 2:1-Führung verspielte, erwartet Trainer Mikaeil Shihni eine klare Steigerung.

Die Fehler aus diesem Spiel dürfen sich die Grebensteiner Spieler gegen den BC Sport nicht noch einmal leisten. Das könnte hilfreich sein. Die Motivation gegen diesen individuell so starken Gegner dürfte entsprechend hoch sein. Für die Zuschauer dürfte es zudem ein attraktives Spiel zweier offensiv eingestellter Mannschaften werden. zmw