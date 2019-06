Gruppenliga-Bilanz: KSV Hessen II hat die beste Offensive

Talente des VfL Kassel überraschen

Voller Einsatz: Lukas Iksal (links) vom KSV Hessen II ist vor Türkgücüs Onur Bueyuekata am Ball.

Kassel – Mit der SG Hombressen/Udenhausen und dem SV Türkgücü steigen zwei Mannschaften aus der Fußball-Gruppenliga – Gruppe 2 – in die Verbandsliga auf. Der FC Bosporus muss in die Kreisoberliga runter. In der Gruppe 1 spielte erstmals seit langer Zeit kein heimisches Team. Der Melsunger FV steigt als Meister auf. Wir schauen auf die heimischen Teams in der Gruppe 2.