Gruppenliga: Calden/Meimbressen sinnt auf Revanche

SG-Fußballer 3:4 im Hinspiel gegen OSC Vellmar II

+ © Hofmeister, Joachim Jens Alter , Trainer SG Calden/Meimbressen. © Hofmeister, Joachim

Calden. Am Mittwoch, 18.15 Uhr, tritt die SG Calden/Meimbressen in der Fußball-Gruppenliga gegen den OSC Vellmar II an. Nach der Partie gegen Schlusslicht Wattenbach und dem Spiel gegen Spitzenreiter Sandershausen geht es nun gegen einen direkten Tabellennachbarn.