Sandershausen will letzten fehlenden Punkt gegen Wattenbach holen

Sie wollen am Samstag mit einem Sieg gegen den TSG Wattenbach Meisterschaft und Aufsteig in die Verbandsliga perfekt machen: Die Spieler der TSG Sandershausen um Torjäger Tobias Rühlmann (links). Foto: Andreas Fischer

Sandershausen. Einfacher könnte die Aufgabe von Titelaspirant TSG Sandershausen vor der Partie der Fußball-Gruppenliga (Gruppe 2) kaum sein, wenn sich am Samstag um 17 Uhr der abgeschlagenen Tabellenletzte TSG Wattenbach an der Heiligenröderstraße vorstellt.

Im Prinzip ist alles klar. Den Gastgebern fehlt fünf Spieltage vor Saisonschluss zur Meisterschaft nur noch ein Punkt. Kaum vorstellbar, dass sie ihn sich gegen den abgeschlagenen Letzten nicht holen. Vielleicht gehen die Niestetaler sogar schon als frischgekürter Meister in die Partie. Nämlich dann, wenn Verfolger Grebenstein gestern Abend im Nachholspiel gegen Reichensachsen nicht gewonnen hat.

„Ausnahmsweise drücken wir unserem ärgsten Verfolger mal die Daumen. Denn es gibt doch nichts Schöneres, als in einem Heimspiel den Titel vorzeitig zu gewinnen“, sagt Erfolgstrainer Friedhelm Janusch.

100 Treffer hat der Spitzenreiter in dieser Saison bereits erzielt. Und nicht nur gegen Wattenbach, sondern auch in den weiteren noch ausstehenden vier Partien will er weiter Vollgas geben.

Neben Meisterschaft und Aufstieg haben sie in Sandershausen noch das Ziel, Torjäger Tobias Rühlmann zu helfen, den Titel des Torschützenkönigs zu erringen.

Janusch hat im Übrigen seinen Vertrag bei den Niestetalern für ein weiteres Jahr verlängert. Es ist dann die vierte Saison, in die Verein und Trainer gemeinsam gehen.

TSG Wattenbach

Sarkastisch sagt Bernd Diederich, Trainer des Tabellenletzten aus Wattenbach, vor der Partie: „Es wird für uns ein ganz einfaches Spiel, weil wir nichts zu verlieren haben.“ Und weiter: „Wir wollen uns mit unseren Mitteln gut verkaufen und den Gastgebern das Leben so schwer wie möglich machen.“

Um dies zu realisieren, muss seine Mannschaft im Vergleich zum 1:2 gegen Vollmarshausen in der letzten Woche aber ein anderes Gesicht zeigen. Andernfalls droht ein Debakel.

Diederich hofft auf den Einsatz des angeschlagenen Torhüters Lukas Perzel. Für diesen könnte Marcel Lotzgeselle zwischen den Pfosten stehen.