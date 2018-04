Gruppenliga: Wolfhagen sinnt auf Wiedergutmachung

FSV-Fußballer am Mittwoch in Hundelshausen

Verlierer: Timo Wiegand rutschte mit Wolfhagen im Hinspiel aus. In Hundelshausen will der FSV das 0:2 wettmachen.

Wolfhagen. Nach dem klaren 4:1-Auswärtssieg am Karsamstag in Fürstenhagen ist der Fußball-Gruppenligist FSV Wolfhagen am Mittwoch, 19 Uhr, bei der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach erneut in der Fremde gefordert.