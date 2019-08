Gruppenliga: Zierenberg fährt zum Mitaufsteiger BC Sport

Zierenberg – Erneut eine Auswärtshürde baut sich vor dem Fußball-Gruppenligist TSV Zierenberg auf. Der Aufsteiger um Trainer Daniel Schmidt ist am Samstag, 15.30 Uhr, in Bettenhausen beim BC Sport Kassel gefordert, der als Zweiter der Kasseler Kreisoberliga den Sprung nach oben schaffte.

Beide Kontrahenten erwischten am ersten Spieltag nicht ihr Wunschergebnis. Zierenberg verlor unglücklich in Heiligenrode 4:5. Die personell stark aufgerüsteten Kasseler, die im Vorfeld von zwei Drittel der Klassenkameraden als Titelmitfavorit eingestuft wurden, mussten sich zu Hause gegen Vollmarshausen mit einem 3:3 begnügen.

Die Ziele beider Teams könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Warmetaler haben den Ligaverbleib im Fokus, die Sportianern der Durchmarsch in die Verbandsliga. TSV-Trainer Schmidt sieht aber nicht nur deshalb seine Elf in der Außenseiterposition. „Unser Gegner hat überwiegend Spieler in seinen Reihen, die sich schon in höheren Klassen beweisen konnten..“ Wenn Schmidt die Hausherren auch auf den Favoritenschild hebt, so rechnet er sich trotzdem Chancen für das erste Erfolgserlebnis aus. „In Heiligenrode haben wir nicht enttäuscht. Wir bewiesen, dass wir auch in dieser Klasse mithalten können.“

Personell wird Schmidt vermutlich die Vorsonntagsformation ins Rennen schicken. Im Klartext: Regisseur Martin Stück wird verletzungsbedingt weiter fehlen. Schmidt: „Er ist für uns schon so etwas wie die halbe Miete, wird uns aber vermutlich bis zur Winterpause nicht zur Verfügung stehen.“ zih