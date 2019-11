Gute Erinnerungen an BC Sport Kassel

4:3 im Hinspiel

+ © Michl Ante Grgic (hier ein Archivbild) schoss im Hinspiel gegen BC Sport Kassel zwei Tore. © Michl

Wenn am Sonntag, 14.30 Uhr, in der Fußball-Gruppenliga Aufsteiger TSV Zierenberg den BC Sport Kassel empfängt, dann kann man den Hausherren von Trainer Daniel Schmidt nur wünschen und zurufen: „Macht es noch einmal, Jungs.“ Denn in der Vorrunde sorgten die Warmetaler mit einem Sieg bei den mit viel Vorschusslorbeeren bedachten Sportianern für eine faustdicke Überraschung. Fabio Ohms und Ante Grgic trafen beim 4:3 doppelt.