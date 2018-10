Hombressen/U. trifft auf starken Aufsteiger: Plötzlich ein Spitzenspiel

Gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen

+ © Hofmeister Den Gegner abschütteln: Oliver Speer will mit Hombressen/Udenhausen den Höhenflug von Wettesingen/Breuna/Oberlistingen (zuletzt dreimal siegreich) stoppen. © Hofmeister

Am Sonntag ab 15 Uhr stehen sich in der Fußball-Gruppenliga die SG Hombressen/Udenhausen und die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen gegenüber.Wer hätte gedacht, dass die Partie am 14. Spieltag das Spitzenspiel – Erster gegen Zweiter – sein würde?