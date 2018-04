Der TSG kann nicht mehr gewinnen

Fürstenhagen. Der Abstieg des TSG Fürstenhagen aus der Fußball-Gruppenliga rückt nach der neunten Niederlage im neunten Spiel dieses Jahres immer näher. Auch im Kellerduell gegen den TSV Immenhausen ging der TSG beim 1:3 (1:1) im heimischen Lossetalstadion leer aus und rutschte auf den vorletzten Tabellenrang ab.

„In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft mit den klareren Chancen, doch nach dem Wechsel ist bei uns in der Offensive nicht mehr viel passiert“, resümierte Fürstenhagens Spartenleiter Markus Volkhardt die 90 Minuten. Nach einer Parade von Torhüter Benjamin Bobsin, der in der Anfangsphase einen Nachschuss eines Gästeangreifers entschärfte, war die Mannschaft des TSG-Trainergespanns Markus Hofmeister/Daniel Christl nach der 1:0 Führung von Lauer (26.) einem zweiten Treffer tatsächlich viel näher als der Kontrahent. So lief Daniel Lauer in der 38. Minute allein aufs Immenhäuser Tor zu, fand in Keeper Maurice Braun aber seinen Meister. Und noch zwei weitere Male stand Lauer vor dem Wechsel im Brennpunkt des Geschehens. Fünf Minuten vor der Pause köpfte er das Leder im Anschluss an eine Ecke an die Querstange, vier Minuten später scheiterte er mit einem Strafstoß an Braun. Zuvor war der dieses Mal im Sturmzentrum eingesetzte Dennis Schanze im Strafraum von den Beinen geholt worden.

Mit diesen guten Möglichkeiten hatten die Platzherren aber fast schon ihr Pulver verschossen, denn in der zweiten Hälfte passierte im Lossetalstadion bei bestem Fußballwetter nicht mehr viel. „Immenhausen hat aus wenigen Möglichkeiten noch zwei Tore gemacht, während wir nur noch eine gute Chance hatten“, sagte Volkhard. Fünf Minuten vor dem Abpfiff scheiterte Dennis Schanze aber mit einem Kopfball.

TSG Fürstenhagen: Bobsin - Oehl, Schulz (80. Oliveira), Manß, Siegener (75. Saur) - Kraft, El Habachi, Goebel (80. Christl) - Schanze, Lauer, Appel.

Tore: 1:0 Lauer (26.), 1:1 Schröder (28.), 1:2 Gueney (66.), 1:3 Moor (74.) - Schiedsrichter: Pfeiffer (Baunatal). - Zuschauer: 80. (eki)