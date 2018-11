Klei/Hun/Doh ist auswärts eine Macht

Am Sonntag bei Türkgücü Kassel

+ © Ralf Walle Bei Türkgücü gefordert: Klei/Hun/Doh-Torjäger Jakub Swinarski. © Ralf Walle

Kleinalmerode. Die Erholung in Form der Winterpause ist für die Gruppenliga-Fußballer der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach noch in weiter Ferne. Denn vor Weihnachten stehen für den Tabellensechsten noch drei Partien auf dem Programm. Den Auftakt zu einer Serie von vier Auswärtsspielen in Folge macht am Sonntag (15.30 Uhr) die Partie bei Türkgücü Kassel.