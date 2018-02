Koch verstärkt Andjelkovic-Team

SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach

Kleinalmerode. Unmittelbar vor Ablauf der Wechselfrist hat Fußball-Gruppenligist SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach noch einen dicken Fisch an Land gezogen. Künftig verstärkt der 29 Jahre alte Adrian Koch die Spielgemeinschaft und soll dem ohnehin schon stark besetzten Angriff des Aufsteigers zusätzliche Impulse verleihen. Die Kontakte mit Koch knüpften SG-Mannschaftsführer Stefan Küllmer und Trainer Goran Andjelkovic, der Koch vor einigen Jahren beim niedersächsischen Klub FC Grone in der Landesliga trainierte. Vorher war der Offensivspieler bei Eintracht Northeim in der Oberliga aktiv.