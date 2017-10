5:0 - SG lässt TSG kaum eine Chance

HOMBRESSEN. Die SG Hombressen/Udenhausen ist in der Fußball-Gruppenliga wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Gegen den Tabellenletzten TSG Wattenbach gab es am Tag der Deutschen Einheit vor knapp 200 Zuschauern einen ungefährdeten 5:0 (2:0)-Sieg.

Von Beginn an setzten die Vereinigten den Gegner unter Druck und zeigten sich deutlich verbessert gegenüber dem 0:0 in Weidenhausen. „Diesmal haben wir unser Vorhaben auch in die Tat umgesetzt, da hat meine Mannschaft auch mal ein Kompliment verdient, sie hat sich läuferisch und spielerisch gut präsentiert“, meinte Tobias Krohne nach der Partie. Der leidgeprüfte Trainer von Wattenbach, Osman Duygu, hatte viel bescheidenere Ziele in dieser Partie, er wollte so lang wie möglich ohne Gegentor auskommen, am besten bis zur Halbzeit.

Aber das misslang, weil irgendwann musste das erste SG-Tor fallen, dafür war die Überlegenheit der Vereinigten doch zu groß und das wurde letztlich von Duygu auch anerkannt: „Das war eine andere Qualität als in unserem ersatzgeschwächten Kader.“ Nach Chancen für Oberenzer (20.) und zwei Lattentreffern in Folge durch Hecker und Oberenzer (beide 25.) brach Jonas Krohne den Bann in der 38. Minute. Zwei Minuten vor der Pause das 2:0 durch Tim Beuermann.

Beiden Toren waren Abpraller der TSG-Abwehr vorausgegangen, das waren die sogenannten Schüsse aus der zweiten Reihe. Ein Aufbäumen der Söhrewälder gab es schon. Direkt nach Wiederanpfiff machten sie etwas Druck auf das Tor der Krohne-Elf. Die befreite sich aber schnell wieder, nach einem Konter wurde Oberenzer im Strafraum gefoult, den Strafstoß verwandelte Jonas Krohne.

In der 54. Minute wurde Nils Hofmeyer von der SG wegen wiederholtem Foulspiel per Gelb/Rot vom Platz gestellt.

Trotzdem kontrollierten die Vereinigten das Spiel weiter. Ein Freistoß von Krohne (58.) wurde von einem Gästeabwehrspieler mit dem Kopf ins eigene Tor abgefälscht. Nach drei eigenen Treffern bereitete Jonas Krohne das 5:0 (75.) von Julian Oberenzer mit einer Flanke vor.