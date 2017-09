Die Lage in den Gruppenligen

Zwei Ereignisse fielen in den Fußball-Gruppenligen aus dem Rahmen. Beide trugen sich in der Gruppe 2 zu. Aufhorchen ließ dort der TSG Wattenbach. Das Schlusslicht feierte mit dem 3:1 Erfolg beim TSV Immenhausen nach sechs Niederlagen den ersten Sieg. Eine Überraschung gab es auch an der Tabellenspitze. Nach sieben Siegen musste Tabellenführer Tuspo Grebenstein erstmals Federn lassen. Die Gäste vom TSV Heiligenrode schafften das Kunststück, mit dem 2:2-Unentschieden beim Primus einen Punkt zu entführen. Grebensteins ebenfalls noch ungeschlagene Verfolger Sandershausen und Reichensachsen gewannen ihre Heimspiele und blieben dran.

In der Gruppe 1 mühte sich Eintracht Baunatal zum 2:1-Heimsieg über Mengeringhausen. Der GSV bleibt damit weiterhin ohne Niederlage an der Spitze. Weil die Reserve des KSV Baunatal ihre Partie in Volkmarsen klar verlor und das bisherige Schlusslicht Melsungen gegen Felsberg/L./N. den ersten Sieg einfuhr, rutschten die VW-Städter ans Tabellenende. (wba)