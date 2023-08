Was war denn da los? In Kaufungen herrschte Verwirrung wegen doppelter Linien

Von: Lea-Sophie Mollus

Kein Knick in der Optik: Ähnlich wie hier auf unserem Symbolbild muss es auch im Kaufunger Lossetalstadion ausgesehen haben. © Imago/Sportfotodienst/andreas fischer

Zum Sondereinsatz mit der Gartenschere musste SV-Kaufungen-Trainer Danny Apel am Wochenende ran. Wir haben nachgefragt: Was war denn da los?

Kaufungen – Das rundum renovierte Lossetalstadion stand vor seiner Pflichtspielpremiere. Tribüne, Laufbahn, Kabinen, Klubhaus, Rasen: Alles wurde komplett neu gemacht. Auch eine Anzeigetafel gibt es in Kaufungen nun. Es war also angerichtet für die Gruppenliga-Partie zwischen dem SVK und der SG Calden/Meimbressen, die 3:2 (2:2) endete. Aber um das Spiel soll es jetzt nicht gehen.

Wer am Vortag schon auf dem Platz gewesen wäre, hätte sich vermutlich gefragt, ob er einen Knick in der Optik hat, denn: Die weißen Linien auf dem frischen grünen Rasen waren doppelt zu sehen. Was war denn da los?

Den Rasen mit grüner Farbe zu übersprühen, kam nicht in Frage

„Ich habe es Samstagnachmittag gesehen“, sagt SVK-Trainer Danny Apel. „Der Platzwart sollte den Rasen abkreiden, dann gab es wohl einen Defekt an der Maschine und so hatten wir mehrere doppelte Linien.“ Was nun? Bis zum Spiel am nächsten Tag musste die Panne in Ordnung gebracht werden. „Die Spieler hatten schon Angst, dass sie jetzt doch wieder auf Kunstrasen spielen müssen“, sagt Apel. So weit sollte es aber auf keinen Fall kommen.

Danny Apel Trainer SV Kaufungen © Fischer, Andreas

Der Plan war zunächst, die falschen weißen Markierungen unter anderem am Strafraum mit grüner Rasenfarbe zu übersprühen. „Wir wussten aber nicht genau, ob der Rasen davon kaputt geht. Weil er ja ganz neu ist, haben wir uns dagegen entschieden“, sagt Apel. Also musste eine andere Lösung her.

Apel fand die Situation eher lustig als dramatisch

„Wir haben das Gras dann mit der Gartenschere abgeschnitten“, erzählt der 45-Jährige, der bereits seit zwölf Jahren in Kaufungen trainiert. Rund eineinhalb Stunden waren der Coach und zwei seiner Spieler damit beschäftigt. „Es war nicht dramatisch, ich fand es eher lustig und musste die ganze Zeit lachen“, sagt Apel, gibt aber zu: „Es wäre sonst schon etwas peinlich gewesen.“ Vor allem weil es so ein besonderer Tag war.

Wie der Trainer berichtet, sei der Verein aktuell dran, die Maschine zu überprüfen, um den Fehler zu finden – damit beim nächsten Mal keiner zum Sondereinsatz mit der Gartenschere antreten muss. (Lea-Sophie Mollus)