Nach elf Jahren beim OSC Vellmar: Christian Wollenhaupt ist nun ein Löwe

Kassel. Eine halbe Fußballer-Ewigkeit spielte Christian Wollenhaupt in Vellmar. Nach elf Jahren beim OSC wechselte "der Lange" nun zum KSV Hessen II.

Vorstellbar ist es kaum, dass er nicht mehr für den OSC Vellmar spielt. Elf Jahre trug er das Trikot des bisherigen Hessenligisten – fast eine ganze Fußballer-Laufbahn. Doch nun ist Schluss. Lange bevor der Abstieg des OSC feststand, hatte Christian Wollenhaupt sich entschieden. Mit dem Ausscheiden von Trainer Mario Deppe sah auch „der Lange“ seine Zeit in Vellmar als beendet an.

Nach einiger Überlegung wechselte Wollenhaupt, auch wegen persönlicher Bezüge zu den Trainern Thorsten Hirdes und Sebastian Busch, zu Gruppenligist KSV Hessen II. Und deshalb, „weil der KSV eine Marke, nein, die Marke ist“, wie er sagt. „Außerdem habe ich beim KSV Hessen Kassel bei den Bambini angefangen.“

Die genauen Gründe für seinen Abschied vom OSC mag er nicht nennen. Nur so viel: „Der OSC hat einen Weg eingeschlagen, den ich nicht mitgehen wollte. Das habe ich offen, ehrlich und rechtzeitig kommuniziert.“

Ein wenig schmerzlich war das schon. „Es war hart, aber es ist abgehakt und im Nachhinein nicht mehr so schwer. Selbst wenn sich das auch schon wieder hart anhört“, erklärt der 33-Jährige.

+ Spezialität: Christian Wollenhaupt ist auch bekannt für seine langen Einwürfe. „Komisch“ fühlte es sich für ihn zudem an, als am vorigen Wochenende die Hessenliga erstmals seit langen Jahren ohne ihn in die Saison ging. „Immerhin spiele ich ja bei einem Hessenligaverein“, sagt er augenzwinkernd.

Und wer weiß. Der Hessenliga-Kader der Löwen ist dünn. Vielleicht wird Wollenhaupt dort noch gebraucht. Nach 299 Einsätzen in der höchsten hessischen Spieklasse käme ihm ein weiterer zum Jubiläum recht. „Und wenn es nur für eine Minute ist“, sagt er.

Wenn die KSV-Reserve am Sonntag bei Bosporus startet, ist Wollenhaupt wegen einer Verletzung aus der vorigen Runde nicht dabei. Zwei bis drei Wochen muss er sich noch gedulden. So lange brauchen sich die Gegner nicht auf die gefürchteten langen Einwürfe, eines seiner Markenzeichen, einzustellen.

Ein paar Jahre möchte er noch spielen, über eine Trainerlaufbahn hat er nicht nachgedacht. „Eher könnte es Richtung Management gehen. Eigentlich sollte ich in Vellmar irgendwann in die Fußstapfen von Manager Thomas Kneuer treten“, sagt er.

Wenn Wollenhaupt nun bei der KSV-Reserve weitermacht, wird immerhin eines gleich sein wie beim OSC: „Der Lange“ trägt die Nummer neun. Seine nicht unbegrenzten fußballerischen Möglichkeiten wusste Wollenhaupt stets einzuschätzen.

„Ich habe das Fußballspielen ja nie so richtig gelernt und hatte in der gesamten Jugendzeit immer nur einen Papa-Trainer“, sagt er. Die Arbeit von Ralf Kistner – nicht dem früheren OSC-Trainer und Torjäger Ralph Kistner – will er damit nicht herabwürdigen.

Zum Hessenligaspieler, der aus seiner Mannschaft nicht wegzudenken war, reifte er dennoch. „Ich habe das Beste draus gemacht. Mit Wille, Einsatz und Engagement. Und vieles hinten angestellt.“