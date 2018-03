Nachholspiele in Gruppenliga neu angesetzt

Witzenhausen. Die am Sonntag ausgefallenen Spiele in der Fußball-Gruppenliga wurden bereits neu angesetzt. Der TSG Fürstenhagen erwartet den SV Reichensachsen jetzt am Mittwoch, 4. April (18 Uhr). Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach trifft am 25. April (15 Uhr) auf FSK Vollmarshausen.

Darüber hinaus wurden folgende Spiele neu terminiert: 4. April (19 Uhr): SG Klei./Hun./Doh. - FSV Wolfhagen; Mittwoch, 11. April (18.15 Uhr): SG Calden/Meimbr. - SG Klei./Hun./Doh.; Mittwoch, 18. April (18.30 Uhr): SG Hombr./Udenh. - SG Klei./Hun./Doh. (raw)