Neun Etablierte und zwei Exoten

Kassel. Die Fußballer sind in der Winterpause, wir blicken zurück auf die bisherige Sasion. In der Elf der Hinrunde präsentieren wir die Spieler der heimischen Mannschaften in den Gruppenligen eins und zwei, die dieser Saison ihren Stempeln aufdrückten. Die Vorschläge machten die Trainer der Liga Wir stellen die Fußballer im Steckbrief vor:

Torwart

Sebastian Finke (34) Wohnort: Kassel Beruf: Kundenberater bei DHL Hobby: Lesen, Tauchen Fan von: Borussia Mönchengladbach Größtes sportliches Erlebnis: Süddeutscher Meister mit der U-18-Hessenauswahl Sein Wunsch: Aufstieg mit Eintracht Baunatal Seine Qualität: Er ist der Rückhalt der Baunataler Abwehr

Abwehr

David Altschmied (26) Wohnort: Heiligenrode Beruf: Arbeit in Teilzeit bei VW, Studium für BWL Hobby: Freizeitgestaltung mit Freundin und Freunden Fan von: Borussia Dortmund Größtes sportliches Erlebnis: Vizemeisterschaft mit Sandershausen 2013/14 Sein Wunsch: Aufstieg mit der TSG in die Verbandsliga Seine Qualität: Schnell, Konterstark. Usman Mobarak (27) Wohnort: Kassel Beruf: Student Hobby: Lesen Fan von: FC Barcelona Größtes sportliches Erlebnis: Aufstieg mit Wolfsanger in die Verbandsliga Sein Wunsch: Gesund bleiben, erfolgreich Fußball spielen Seine Qualität: Übersicht und Ballsicherheit. Bruno Luis (28) Wohnort: Kassel Beruf: Azubi bei DHL Hobby: Play-Station Fan von: Benfica Lissabon Größtes sportliches Erlebnis: Aufstieg mit der U19 von CF Torremse in die 1. portugiesische Jugendliga. Sein Wunsch: Aufstieg Seine Qualität: Übersicht und Kopfballstärke

Mittelfeld

Christopher Minne (33) Wohnort: Kassel Beruf: Lehrer in Baunatal Hobby: Sport allgemein Größtes sportliches Erlebnis: Verbandsliga-Meisterschaften mit dem FSC Lohfelden und Süsterfeld Sein Wunsch: Gesundheit sowie die gute Hinrunde bestätigen. Seine Qualität: Er ist ein kopfballstarker Teamplayer und geht voran. Tim Kraus (20) Wohnort: Kaufungen Beruf: Azubi Fan von: Schalke 04 Größtes sportliches Erlebnis: Aufstiege mit U17 des KSV, U19 von Kaufungen und Eintracht Baunatal Sein Wunsch: Weiterhin Spaß und Freude am Fußball haben Seine Qualität: Antreiber im Mittelfeld Tom Zappe (25) Wohnort: Lohfelden Beruf: EH-Kaufmann Fan von: Borussia Dortmund Größtes sportliches Erlebnis: Flutlichtspiel im Parkstadion mit dem KSV Baunatal II Sein Wunsch: Mit Vollmarshausen die Liga halten Seine Qualität: Ist sich für nichts zu schade. Felix Bredow (26) Wohnort: Kassel Beruf: Beamter Hobby: Reisen, Essen gehen Fan von: Mönchengladbach Größtes sportliches Erlebnis: Erstes Hessenligaspiel mit dem OSC Vellmar Sein Wunsch: Mit Sandershausen aufsteigen Seine Qualität: Ballsicherheit und Schnelligkeit

Angriff Niels Willer (25) Wohnort: Großenritte Beruf: Student für Bauwesen Hobby: Reisen Fan von: Borussia Dortmund Größtes sportliches Erlebnis: Als D-Jugendlicher mit Eintracht Baunatal im Finale des Adidas-Cup in Leverkusen Sein Wunsch: Wiederaufstieg mit der Eintracht Seine Qualität: Er erzielt Tore, die nicht Jeder macht. Tobias Rühlmann (33) Wohnort: Sandershausen Beruf: Doktorand Hobby: Seine Doktorarbeit Fan von: Werder Bremen Größtes sportliches Erlebnis: Aufstieg mit Sandershausen in die Gruppenliga 2008/09 Sein Wunsch: Aufstieg mit der TSG in die Verbandsliga Seine Qualität: Vollstrecker Sascha Hebold (26) Wohnort: Kassel Beruf: Informatikkaufmann Hobby: Informationstechnik Fan von: Bayern München Größtes sportliches Erlebnis: Auslandsreisen mit verschiedenen Auswahlmannschaften Sein Wunsch: Aufstieg Seine Qualität: Torgefährlicher Vorbereiter.

Von Horst Schmidt