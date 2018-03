OSC Vellmar II zu Gast in der Nordstadt bei Türkgücü

Kassel. Sowohl der SV Türkgücü Kassel als auch der OSC Vellmar II haben den Auftakt in die Restrunde erfolgreich absolviert. Allerdings mussten sie zuletzt wegen der schlechten Platzverhältnisse in Udenhausen und Wolfhagen aussetzen.

Am Sonntag, ab 15 Uhr im Nordstadtstadion, wird es aber wieder ernst, wenn die beiden Teams in der Fußball-Gruppenliga (Gruppe 2) aufeinandertreffen.

SV TÜRKGÜCÜ

Als Tabellensechster ist der Aufsteiger aus der Nordstadt auf dem besten Weg, sein Saisonziel frühzeitig zu erreichen. „Wir wollen 40 Punkte, um sicher die Klasse zu halten“, sagt Trainer Hüseyin Üstün. Und weiter: „Je früher desto besser, deshalb sollen die Punkte am Sonntag auch hier in der Nordstadt bleiben.“

Das Ziel der Gastgeber ist klar, sie schauen schon über das Saisonende hinaus, um dem eigenen Nachwuchs in den kommenden Partien Spielpraxis zu geben und sie an das Gruppenliga-Team heranzuführen.

Einen ersten Schritt in die Zukunft machte der Verein bereits Anfang der Woche, als er sich mit dem Trainer über eine weitere Zusammenarbeit in der nächsten Saison einigte. Der erfahrene Coach kann am Sonntag fast aus dem Vollen schöpfen. Außer dem aus Studiengründen verhinderten Thore Jung sind alle Mann an Bord.

OSC VELLMAR II

Es fing bei der Hessenliga-Reserve des OSC Vellmar so gut an: Zwei Partien bestritten die Nachwuchskicker bereits erfolgreich in diesem Jahr (7:1 gegen Fürstenhagen und 4:0 gegen Immenhausen), bevor der Winter das Vorhaben, sich schnellstmöglich im Tabellenmittelfeld zu etablieren, ins Stocken brachte. „Leider fielen die letzten Partien aus, doch durch unseren regelmäßigen Trainingsbetrieb glaube ich kaum, dass wir aus dem Rhythmus gekommen sind“, meint Trainer Alfred Igel, der ebenfalls seinen Vertrag verlängerte.

Wegen der krankheitsbedingten Ausfälle muss Igel wohl bis Sonntag warten, um seinen endgültigen Kader zu nominieren. Als Ziel gibt Igel aus: „Klar, wir wollen Revanche für die Heimniederlage in der Vorrunde.“ Unrealistisch scheint die Zielsetzung des OSC nicht, nur in Grebenstein, Reichensachsen und Hombressen musste das Igel-Team auswärts Niederlagen einstecken.