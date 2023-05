Platz zwei ist den Junglöwen sicher

Von: Torsten Kohlhaase

Laufduell: KSV-Stürmer Sebastian Schmeer (links) wird hier von den Rothwestenern Dennis Kahl und Dejan Bojic verfolgt. © andreas fischer

Das Verfolger-Duell in der Gruppe 2 der Fußball-Gruppenliga war am Ende dann doch eine recht klare Angelegenheit. Doppelpacker Ilias El Hammiri hat schnell die Weichen zum Sieg der KSV-Reserve beim TSV Rothwesten gestellt.

Der 3:0 (1:0)-Erfolg bedeutete gleichzeitig, dass die Junglöwen nicht mehr von Platz zwei und der damit verbundenen Aufstiegsrunde verdrängt werden können. Da Tabellenführer Reichensachsen bereits am Samstag in Grebenstein mit 4:2 gewonnen hatte, beträgt der Abstand beider Kontrahenten um den Titel weiterhin drei Punkte.

„Wir hätten den Deckel vielleicht etwas früher draufmachen können. Aber jetzt freuen wir uns erstmal, dass uns die Vizemeisterschaft keiner mehr nehmen kann. Zudem haben wir noch drei Spiele, da kann einiges passieren“, sagte KSV-Trainer Christian Andrecht. Die Partie im Fuldatal war zunächst geprägt durch einen Platzregen, der die gesamte erste Halbzeit nicht aufhören wollte. Die ersten halben Chancen gehörten Rothwestens Igor Losic, doch dann nahmen die Gäste recht schnell das Heft in die Hand.

Scheiterte El Hammiri in der 19. Minute noch per Kopfball, machte er es nach einer knappen halben Stunde besser. Freistoß Malte Suntrup, Kopfball El Hammiri ins lange Eck – 1:0. So einfach konnte das gehen. Dann zeigte sich zweimal Sebastian Schmeer in der gefährlichen Zone, doch seine Hereingaben flogen an allen Spielern vorbei. Die letzte Möglichkeit des ersten Durchgangs gehörte Rothwestens Eltioni Pietri, doch sein Schuss war zu harmlos (40.).

Kurz nach der Pause wurde dann TSV-Keeper Paul Dölle Opfer der nassen Bedingungen. Nach einer Hereingabe von Schmeer ließ er den Ball durch die Finger rutschen, und El Hammiri staubte in seinem Rücken zum 2:0 ab (48.). Die Vorentscheidung. Zwar gaben sich die Fuldataler nicht auf, doch die Gelegenheiten von Christian Haldorn und Losic (51., 56.) waren zu harmlos. Viel präziser ging da der Tabellenzweite ans Werk. Romeo Asare knapp links vorbei (69.), Schmeer knapp rechts vorbei (71.) – hier hätte es schon 4:0 stehen können.

Nachdem El Hammiri sich den Ball zu weit vorgelegt und damit den Dreierpack verpasst hatte (83.), sorgte Schmeer eine Minute später für die endgültige Entscheidung. Zunächst konnte Argjend Zulbeari eine Vorlage des Doppeltorschützen nicht nutzen und scheiterte an Dölle. Der ließ den Ball aber abprallen, und Schmeer schob zum 3:0 ein. „Ein Standard, ein Torwart-Fehler und ein Konter – das war es heute. Wir haben verdient verloren und konzentrieren uns nun darauf, Platz drei zu sichern“, sagte Rothwestens Trainer Alfred Igel.

Rothwesten: Dölle - Alamri, Igel (88. Bulla), Trabner, Haldorn - Pietri, Bojic, Isilak (70. Tunc) - Losic, Kahl, Serdiuk (79. Demirsoy)

Kassel: Labonte - Zulbeari (87. Bannenberg), Asare, Stegmann, Sobocinski (79. Krohne) - Schmacke (87. Fangmeier), Twardon - Suntrup (85. Mustapic), El Hammiri, Tallon Zeidler (63. Schade) - Schmeer

SR: Jantz (Kohlheck) - Z: 200

Tore: 0:1, 0:2 El Hammiri (29., 48.), 0:3 Schmeer (84.)