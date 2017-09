Im Pokal locker ins Viertelfinale

Mit Volldampf in das siebte Gruppenligaspiel: Jonas Oppermann (li.) muss mit seiner SG Klei./Hun./Doh. am Samstag bei der Weidenhausen-Reserve antreten. Foto: Walle

Witzenhausen. Die außerplanmäßige Pause – das Gruppenliga-Heimspiel am vergangenen Freitag gegen Sandershausen wurde kurzfristig abgesagt – haben die Fußballer der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach zum Entspannen genutzt. „Wir haben mal ein Wochenende ganz frei gemacht und nicht trainiert“, sagt Trainer Goran Andjelkovic im Rückblick. Doch jetzt wird es wieder ernst. Denn am Samstag (14.30 Uhr) gastiert der aktuelle Tabellensechste beim SV Adler Weidenhausen II.

Lustlos nach der Pause

Im Achtelfinale des Kreispokals entledigte sich der Gruppenliga-Aufsteiger am Mittwochabend souverän seiner Aufgabe. Gegen den Kreisoberliga-Letzten SG Meißner gab es einen lockeren 5:0-Erfolg, der bereits zur Pause feststand. Allerdings stellte dieser Sieg Trainer Andjelkovic nur bedingt zufrieden. „In der ersten Hälfte haben wir es gut gemacht, nach der Pause aber schlecht gespielt. Man habe weder Positionen gehalten noch das taktische Konzept eingehalten. Auch an der nötigen Laufbereitschaft habe es gemangelt. „Im Schongang klappt das vielleicht gegen Meißner, aber gegen stärkere Gegner bekommen wir so Probleme.“ - Tore: 1:0 Demus (6.), 2:0 Weska (12.), 3:0 Demus (21.), 4:0 Malzfeld (32.), 5:0 Swinarski (44.).

Adler-Reserve unberechenbar

Als unberechenbar bezeichnet Andjelkovic die Adler-Reserve. „Die können den Ersten schlagen, aber auch gegen den Letzten verlieren“, sagt der Coach. Eine zusätzliche Warnung dürfte der Weidenhäuser 1:0-Erfolg vom vergangenen Samstag bei Mitaufsteiger TSG Fürstenhagen sein. Stabil in der Defensive nutzte die Adler-Reserve einen der beiden Schüsse zum Goldenen Tor beim 1:0-Erfolg. „Wir dürfen es dort nicht mit der Brechstange versuchen, sondern müssen geduldig spielen. Und wenn wir uns noch einmal steigern, dann können wir auch dort punkten.“

Das ausgefallene Heimspiel der SG Klei./Hun./Doh. gegen Sandershausen wurde am Donnerstag neu angesetzt. Die Partie findet jetzt am Mittwoch, 18. Oktober (19 Uhr) statt. Gespielt wird in Hundelshausen. (raw)