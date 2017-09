Rühlmann nicht zu halten

Kein Durchkommen: Eine Lücke in der Sandershäuser Abwehr sucht hier Außenstürmer Daniel Lauer im hellen Trikot des TSG Fürstenhagen. TSG Sandershausens Kapitän David Altschmied stellt sich ihm in den Weg. Foto: eki

Fürstenhagen. Der Mann des Tages lief an alter Wirkungsstätte und gegen ehemalige Mannschaftskameraden zu Höchstform auf. Vor wenigen Jahren trug Tobias Rühlmann noch das Trikot der SG Lossetal, nun trifft er für den Fußball-Gruppenligisten TSG Sandershausen und dies gleich viermal beim 6:1 (3:1)-Erfolg seiner Mannschaft im Lossetalstadion gegen den TSG Fürstenhagen.

Unter dem Strich stand am Ende ein verdienter Sieg der spielstarken Gäste, doch die heimischen Zuschauer und auch TSG-Spielertrainer Dennis Schanze hatten mit Schiedsrichter Andreas Henkel (Eiterfeld) nach umstrittenen Urteilen einen zweiten Protagonisten im Visier. „Er hatte wohl nicht seinen besten Tag“, fiel Schanzes Urteil über den Unparteiischen noch gnädig aus, doch zwei Patzer des Mannes in Schwarz ließen das Spiel aus Fürstenhagener Sicht in eine andere Richtung laufen. Nach einem Foul des Sandershäuser Torhüters Steinert an Maciej Goebel zeigte der Schiedsrichter dem Übeltäter nach nur sieben Minuten den gelben Karton anstatt den als „letzten Mann“ agierenden TSG-Keeper mit „Rot“ des Feldes zu verweisen. Eine glatte Fehlentscheidung!

Und nochmals zog sich der Referee den Unwillen der Besucher zu, als er dem Gast und nicht Fürstenhagen einen Einwurf zusprach und Rühlmann Sekunden später zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung traf. Es war aus Sicht der Platzherren der Anfang vom Ende, zumal sich Verteidiger Maurice Klapp nach diesem Treffer noch die rote Karte wegen Schiedsrichter-Beleidigung einhandelte (27.).

Zwischenzeitlich hatte zwar Dennis Schanze per Freistoß zum 1:1-Ausgleich getroffen (8.), doch später war für den Aufsteiger nur noch wenig zu machen. Trainerfuchs Friedhelm Janusch auf der Gegenseite wusste als ehemaliger Coach von Dennis Schanze und Domenic Appel genau um die Gefährlichkeit des Fürstenhagener Duos und veranlasste die Zustellung der Räume.

So kam Schanze kaum einmal zu seinen langen, öffnenden Pässen auf seine Außenstürmer. Zudem war Daniel Lauer gegen die stets mit nach vorn drängenden Mittelfeldspieler des Gegners öfter in die Defensive eingebunden als ihm lieb war.

Rühlmanns Aktionen auf der Gegenseite waren dafür eine Augenweide. Der agile Mittelstürmer schaltete beim 1:0 im Anschluss an eine Ecke viel schneller als sein Bewacher Michael Oehl und ließ auch in der Folgezeit erkennen, dass er mit einem ausgesprochenen Torriecher ausgestattet ist. Bei zwei weiteren Großchancen des Goalgetters reagierte Torhüter Hollstein zudem prächtig, dazu hatte Fürstenhagen noch Glück, dass Schanze nach einem Kopfball von Behler ebenfalls per Kopf auf der Torlinie klären konnte. Nach dem Wechsel trafen die Gäste noch dreimal, obwohl sie nach der Ampelkarte gegen Schweitzer (41.) ebenfalls nicht mehr komplett waren.

Von Eckehard Meyer