Saisonvorschau: OSC Vellmar II hat viele Talente und drei Routiniers

Fußball-Gruppenliga

+ © Andreas Fischer Jugend ist Trumpf bei der Reserve des OSC Vellmar: Trainer Alfred Igel (Mitte) präsentiert seine Neuzugänge (von links) Luca Chiera, Jan Schuster, Robert Franke, Edwin Grefenstein, Felix Lehmann und Jonah Ganss. © Andreas Fischer

Vellmar. Es wäre eine reine U 23, wenn es nicht die Routiniers Matthias Hartwig sowie Dennis und Marcel Kahl geben würde. So oder so setzt der OSC Vellmar bei seiner in der Fußball-Gruppenliga spielenden zweiten Mannschaft noch mehr auf die Jugend als zuvor.