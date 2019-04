SG Klei./Hun./Doh. verliert Punkte und Torhüter Tim Behnke

Aus der Traum nach 0:1-Niederlage

+ © Eckehard Meyer Laufduell: Das Leder nach vorn treibt Jannik Schinzel im weißen Trikot des Gruppenligisten SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach. © Eckehard Meyer

Kassel – War´s das schon für die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in dieser Saison in der Fußball-Gruppenliga? Nach der bitteren 0:1 (0:1)-Niederlage am Ostersamstag beim VfL Kassel sind die Chancen auf den ersten oder zweiten Tabellenrang im Endklassement für die Elf von Trainer Goran Andjelkovic auf ein Minimum gesunken.