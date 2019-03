Klei/Hun/Doh: Ärger über den Schiedsrichter

Kassel – Der Siegeszug der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in der Fußball-Gruppenliga ist gestoppt.

Von der Reserve des OSC Vellmar, wo der Tabellendritte nicht über ein torloses Remis hinauskam. Vor allem aber deshalb, weil sich die Gäste extrem über den Schiedsrichter erbosten. „Der hat alles gegen uns gepfiffen. Im Grunde genommen haben wir gegen zwölf Mann gespielt“, echauffierte sich SG-Trainer Goran Andjelkovic.

Aus Sicht der Gäste hätte es auf dem Platz in Vellmar zwei Strafstöße für sie geben müssen. Erst wurde Jannik Schinzel klar gelegt (8. Minute). Zehn Minuten vor dem Ende wurde dann Tim Demus von zwei Gegenspielern in die Zange genommen. Schiedsrichter Felix Kempa ließ beide Male weiterlaufen. „Der hat sich sogar noch darüber aufgeregt, dass jetzt schon wieder ein Gästespieler behandelt werden muss. Und an der Außenlinie hat er mit mir geredet, als sei ich sein kleines Hündchen. Unglaublich, so geht man nicht miteinander um. Wenn der uns noch einmal pfeifen soll, dann legen wir dagegen Einspruch ein“, zürnte Andjelkovic.

Dennoch hatten die Gäste die besseren Chancen zum Siegtreffer. Oemer Koc (28.), Rene Weska (31.) und Jonas Oppermann (48.) vergaben freistehend selbst hundertprozentige Chancen. „Wir haben einen Tick zu wenig für den Sieg gemacht. Trotzdem ist das nicht der Weltuntergang“, meinte Andjelkovic. Auswärts ein Punkt in Vellmar sei okay, befand der Coach nach dem dritten ungeschlagenen Spiel nach der Winterpause. raw