SG Kleinalmerode/Hun./Doh.  ist fit für das Finale im Kreispokal

Kleinalmerode. Volle Konzentration auf das letzte Punktspiel in der Fußball-Gruppenliga, hatte Trainer Goran Andjelkovic vor dem letzten Saisonspiel gegen den SV Reichensachsen als Motto ausgegeben. Mit Erfolg. Denn das bevorstehende Kreispokalfinale am Mittwoch gegen Eschwege spielte am frühen Samstagabend keine Rolle beim Aufsteiger, der mit dem SVR beim 4:1 (1:0) kurzen Prozess machte.

Die Gäste kamen mit der Empfehlung von fünf Pleiten in Folge und 1:20-Toren zum letzten Saisonspiel nach Kleinalmerode. Entsprechend ihrer Form fanden sie in den ersten 60 Minuten nicht einmal den Weg in die Nähe des SG-Strafraums. Weil sie sich ansonsten aber engagiert in der Defensive präsentierten, hatten auch die Gastgeber Probleme, die Lücken in der SVR-Deckung zu finden. Es dauerte bis zur 35. Minute, bevor Rene Weska die erste Lücke bei den Gästen fand und mit einem Schuss von der Strafraumkante zum 1:0 traf.

Nach der Pause gab’s dann Einbahnstraßenfußball vom Feinsten, das 2:0 erzielte Verteidiger Thorben Rippel per Kopf. Den dritten Treffer steuerte wieder Weska bei. Der Angreifer traf nach Flanke von Geburtstagskind Jan Nickel (wurde am Samstag 21 Jahre alt) per Volleyschuss. Danach hatte Benjamin Orschel mit seinem Schuss aus 30 Metern an das Lattenkreuz Pech (69.).

Erst in den letzten 20 Minuten tauchten die Gäste dann auch mal vor dem Tor der Gastgeber auf. Für den sehenswerten Schlusspunkt sorgte aber Jannik Schinzel mit seinem Tor zum 4:1. Der Stürmer traf per Hacke. Kurz zuvor war er ganz ähnlich noch an SVR-Keeper Zela Pellumb gescheitert. „Trotz der Hitze war das eine engagierte und gute Leistung von uns. Der krönende Abschluss für eine tolle Saison“, meinte Andjelkovic.

SG Klei./Hun./Doh.: Schwenda – Rippel, Küllmer (73. Goc), Demus, Malzfeld – Nickel, Orschel, Kaplan (66. Gunkel), Swinarski – Weska, Schinzel.

Tore: 1:0 Weska (35.), 2:0 Rippel (50.), 3:0 Weska (63.), 3:1 Schätzke (85.), 4:1 Schinzel (88.).