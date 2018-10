Der siebte Sieg soll her

SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach spielt morgen in Hundelshausen

+ Hoch das Bein: In artistischer Manier ist Jannik Schinzel von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach (Mitte) eher am Ball als sein Gegenspieler. Foto: E. Meyer

Hundelshausen. Drei der acht in diesem Jahr noch anstehenden Begegnungen in der Fußball-Gruppenliga trägt die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach vor heimischemPublikum aus und empfängt am morgigen Mittwoch um 15 Uhr in Hundelshausen den unberechenbaren Aufsteiger SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen.