Steigerung bitter nötig

Kleinalmerodes Trainer Goran Andjelkovic fordert Wiedergutmachung seiner Elf

+ Ball am Fuß: Zuletzt ging Jakub Swinarski von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach (rechts) leer aus, gegen den OSC Vellmar II will er wieder treffen. Foto: E. Meyer

Kleinalmerode. Trainer Goran Andjelkovic war am Mittwoch nach der 0:2-Heimniederlage der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach gegen Vollmarshausen in der Fußball-Gruppenliga sauer, richtig sauer sogar. „So eine schwache Leistung darf man gerade vor eigenem Publikum nicht zeigen. Im Spiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den OSC Vellmar II fordere ich eine Wiedergutmachung meiner Mannschaft“, sagt der Coach. Erneut ist der Sportplatz in Kleinalmerode dann der Schauplatz des Geschehens, und dort muss die Spielgemeinschaft beweisen, dass sie es gerade in der Offensive viel besser kann als bei ihrem schwachen Auftritt am vergangenen Mittwoch.