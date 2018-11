Trainer Halil Inan warnt vor Wichmannshausen: „TSV nicht unterschätzen“

Wolfhagen Fußball-Gruppenligist FSV Wolfhagen steht am Sonntag, 14.30 Uhr, vor einer lösbaren Aufgabe. Gegner ist Wichmannshausen. Der Aufsteiger steckt tief im Tabellenkeller. Der TSV steht auf dem letzten Platz.

Während der Abstand zwischen beiden Teams satte 23 Zähler beträgt, ging es im Spiel der Hinrunde eng zu. Es war eine knappe Kiste. Die Wölfe erzielten im August nur ein Tor mehr als Wichmannshausen und gewannen am Ende 5:4, nachdem sie nach 20 Minuten schon mit 3:0 vorne gelegen hatten. Der TSV glich sogar zwischendurch zum 4:4 aus. „Wir dürfen auf jeden Fall nicht den Fehler machen und Wichmannshausen unterschätzen“, warnt FSV-Trainer Halil Inan deshalb. Nehme man Spiel und Gegner auf die leichte Schulter, könne man am Ende die Lachnummer der Liga sein. „Wenn du nicht deine Leistung abrufst, dann bist du zweiter Sieger“, betont Inan.

Wichmannshausen siegte vor wenigen Wochen in Calden, gegen Rothwesten verlor die Mannschaft in der Nachspielzeit. „Das wird ein richtig schwieriges Spiel, ein hartes Brett“, hebt der Wolfhager Coach nochmal warnend den Zeigefinger. „Solche Begegnungen sind richtungsweisend.“ Was Inan damit meint? Bei einem Sieg und eines Ausrutschers von Hombressen/Udenhausen in Calden winkt dem FSV die Spitze. Ein Patzer wäre ein herber Rückschlag im Kampf um die Tabellenführung.

Am Sonntag fallen weiterhin die verletzten David Michels und Rafael Gorzel aus. Der Einsatz von Demetrio D Agostino ist fraglich. Der Mittelfeldspieler schied am vergangenen Wochenende beim 3:1 in Vellmar wegen einer Oberschenkelzerrung vorzeitig aus. (zis)