TSV Immenhausen verliert gegen den OSC Vellmar II mit 0:4

Vellmar. Über 70 Minute spielte Fußball-Gruppenligist Immenhausen beim OSC Vellmar II in Unterzahl. Fast 50 Minuten davon hielt er mit, dann kassierte er vier Tore.

Am Ende stand für den Fußball-Gruppenligisten TSV Immenhausen beim OSC Vellmar II eine klare 0:4 (0:0)-Niederlage. Das Spiel hätte jedoch auch anders laufen können, denn trotz der frühen Roten Karte gegen Torhüter Maurice Braun in der 17. Minute hielt der Tabellenvorletzte das Spiel bis zur 66. Minuten offen und hatte sogar gute Chancen, in Führung gehen zu können.

So zeigte sich TSV-Trainer Bernd Hüter trotz der am Ende hohen Niederlage mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Sie hat sich trotz der langen Zeit in Unterzahl gut verkauft, aber leider ihre Chancen nicht genutzt.“ Gleich in der Anfangsphase hatten Nils Schröder und Nico Siebert zwei Großchancen, die sie nicht nutzen konnten. Danach gab es den ersten echten Rückschlag, als Braun aus seinem Tor eilte, den OSC-Angreifer rüde foulte und Rot sah.

Ohne einen gelernten Ersatztorhüter rückte Mittelfeldspieler Nico Siebert zwischen die Pfosten. Die Gastgeber erspielten sich eine optische Überlegenheit, aber Immenhausen hielt gut dagegen. Erst Mitte der zweiten Hälfte fiel die Entscheidung. Zunächst hatte die TSV Glück, als Robin Wissemann aus elf Metern den Pfosten traf (65.). Im Gegenzug scheiterte Patrick Rühl frei vor OSC-Torhüter Nico Bergner.

Das sollte sich rächen, denn wiederum im Gegenzug drückte Wissemann eine Hereingabe von links im Fünfmeterraum zum 1:0 über die Linie (66.). Nur vier Minuten später köpfte der Ex-Caldener Marko Utsch das 2:0. Danach hatte Rühl noch einmal eine Möglichkeit, bevor Florian Heussner von der linken Strafraumseite mit einem Lupfer in zum 3:0 in die lange Ecke traf (75.).

Den Schlusspunkt markierte erneut Wissemann, als er im Anschluss an eine Ecke zunächst im Torraum die Unterkante der Latte traf, danach aber den Abpraller über die Linie drückte (90.). Zuvor hatte Marc Sommer noch den Ehrentreffer auf dem Fuß, scheiterte aber an Bergner (89.). Immenhausen bleibt damit auf dem vorletzten Platz.

Immenhausen: Braun - Niazi Yar, A. Schröder, Di Carlo, T. Schröder (69. Schilling) - Siebert, N. Schröder, Güney, Özdemir, Rühl (76. Sommer) - Humburg (64. J. Leinweber). (zmw) Archiv-Foto: zms