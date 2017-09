„TSV soll sich nach uns richten“

Fußball-Gruppenliga: SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach am Mittwoch gegen Immenhausen

+ Duell der Aufsteiger: Kevin Träbing von der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach ist am Mittwoch gegen den TSV Immenhausen gefordert. Foto: eki

Witzenhausen. Seit fünf Wochen ist die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach in der Fußball-Gruppenliga nun schon ungeschlagen. Doch Trainer Goran Andjelkovic ist auf sein Team immer noch sauer. Sauer deswegen, weil seine Akteure beim 2:2 in Weidenhausen zwei Punkte haben liegen gelassen. Sauer aber auch deshalb, weil der Aufsteiger ein noch besseres Abschneiden durch individuelle Fehler verpasst hat. „Im Training machen wir fast alles richtig, was im Spiel dann wieder falsch gemacht wird“. sagt Andjelkovic, der mit seinem Team am Mittwochabend (19 Uhr in Hundelshausen) auf den den TSV Immenhausen treffen wird.