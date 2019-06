Türkgücü startet mit 1:0-Erfolg in die Relegation zur Verbandsliga

Der SV Türkgücü Kassel ist mit einem umkämpften 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FC Körle in die Aufstiegsrunde zur Fußball-Verbandsliga gestartet. 1100 Zuschauer gaben der Partie im Nordstadtstadion einen würdigen Rahmen.

Es gab kein langes Abtasten, beide Mannschaften spielten von Beginn an nach vorn. Allerdings fehlte es den Teams zunächst an der Präzision, was auf die große Nervosität zurückzuführen ist.

Den ersten Aufreger gab es in der dritten Minute, als der Körler Kai Lentz Türkgücüs Yasin Bingül nach einem Konter kurz vor dem Strafraum von den Beinen holte. Der fällige Freistoß brachte nichts ein. Dann waren die Gäste an der Reihe: Zunächst fand Dennis Alberdings Flanke keinen Abnehmer (10.). Dann hatten die zahlreichen Gäste-Fans den Torschrei schon auf den Lippen – doch Eren Kadir verfehlte knapp das Tor (19.). Bis zur Pause war die Partie ausgeglichen.

Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel hatte Bingül den Führungstreffer auf dem Kopf. Doch völlig freistehend köpfte er die Flanke von Emre Bicer am Kasten von Torhüter Mario Umbach vorbei. Nun hatte Türkgücü seine beste Phase. Zunächst verfehlte Yunus Ulas aus 25 Metern das Ziel (56.), dann traf der aufgerückte Mohamed Ghafari nur den Pfosten des Gäste-Tores (61.).

Mit dem nächsten Angriff fiel dann die Führung der Gastgeber: Muhammed Gülsen erobert im Mittelfeld den Ball. Dann geht es schnell. Bicer setzt sich im Laufduell gegen zwei Körler Abwehrspieler durch. Gülsens Zauberpass findet den Stürmer, und der trifft ins lange Eck zur 1:0-Führung (63.). „Nach dem Tor fiel nicht nur bei mir die Anspannung ab“, sagte SVT-Trainer Hüseyin Üstün und fügte hinzu: „Letztlich ist der knappe Sieg verdient, wenngleich wir bis zum Schlusspfiff bangen mussten.“

Das stimmte. Körle ließ sich nicht entmutigen und drängte auf den Ausgleich. Thomas Melnarowicz (78.), Felix Lenz (79.) und Tobias Scherbaum (81.) vergaben gute Möglichkeiten. Auf der anderen Seite hätte Ulas nach einem Konter alles klar machen müssen. Der Mittelfeldspieler scheiterte allerdings aus fünf Metern am glänzend reagierenden FC-Keeper Umbach. Eine Minute vor Schluss vergab Melnarowicz nach Vorarbeit von Maximilian Rohde aus drei Metern die beste Chance zum Ausgleich.

So blieb es beim 1:0. In der Aufstiegsrunde empfängt Körle am Sonntag die SG Ehrenberg. Am Mittwoch reist Türkgücü dann zum letzten Spieltag nach Ehrenberg.

Türkgücü: Perzel - Kwiedor (46. Ghafari), Büyükata, Jung, Altindag - Gülsen, Ulas - Özdemir (60. Eryilmaz), Kara, Bicer - Bingül (75. Pauker)

Körle: Umbach - F. Lenz (78. Islami), Riemann, K. Lenz, Essid (88. Lohne) - Kraus (69. Friedrich), Scherbaum - Alberding, Taube, Kadir - Melnarowicz

SR: Metzger (Wolfhagen) - Z.: 1100

Tor: 1:0 Bicer (63.).