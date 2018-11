Vollmarshäuser Trainer Sead Hadzic ist eine Kämpfernatur

Vollmarshausen. Sead Hadzic ist gerade einmal vier Woche Trainer bei der FSK Vollmarshausen. Bereits vor der Partie der Fußball-Gruppenliga 2 gegen den TSV Heiligenrode (Sonntag, 14.30 Uhr) an der heimischen Erlenstraße steht er schon mächtig unter Druck.

Der 37 Jahre alte Serbe kam zur Saison 17/18 vom Lichtenauer FV zur FSK, zunächst als Spieler und Co-Trainer. Er sollte Coach Bernd Sturm über die Schulter schauen, und ihn in der Trainingsarbeit unterstützen. Nachdem es in dieser Saison nicht so richtig lief, zog sich der gesundheitlich angeschlagene Sturm Anfang Oktober zurück und übergab früher als geplant an Hadzic.

„Ich wusste, was auf mich zukommt, schließlich sind wir mit einer hochtalentierten Mannschaft und dem wohl stärksten Kader, den Vollmarshausen je hatte, in die Spielzeit gegangen“, sagt der Inhaber der Trainer-C-Lizenz des serbischen Fußball-Bundes, die in Deutschland anerkannt wird. Und weiter: „Klar, wir sind derzeit weit hinter unseren Erwartungen zurück.“

Seit seinem Amtsantritt hat die Mannschaft vier Spiele absolviert, dabei zweimal verloren und zweimal Remis gespielt. Zuletzt standen zwei torlose Unentschieden, die immerhin gegen Mannschaften wie den TSV Rothwesten und Kleinalmerode zustande kamen. „Vor allem vorn müssen wir mit unserer Qualität kaltschnäuziger und weniger eigensinnig agieren“, sagt der Coach, der in den Wirren des Balkankriegs 1993 in die Kasseler Nordstadt kam.

Dort lernte er bei Fortuna Kassel das Fußballspielen, für den Klub trat er auch im Seniorenbereich in der Kreisliga A an. Dann führte ihn der Weg zur TSG Wattenbach und zu Trainer Lothar Alexi, zu dem immer noch ein guter Kontakt besteht, und den er häufig zu Spielen an der Jahnstraße besucht. Die Jahnkampfbahn ist ja auch nicht weit von seiner Wohnung in der Unterneustadt entfernt. Die bewohnt er zusammen mit seiner Lebensgefährtin, einer Russland-Deutschen und seinem kleinen Sohn. Im Dezember erwartet das Paar Nachwuchs – ein Mädchen. Aus diesem Grund sagte Hadzic einen länger geplanten Serbien-Aufenthalt ab, bei dem er die Trainer-B-Lizenz erwerben wollte.

Zurück nach Wattenbach. Bei der TSG war er maßgeblich am kometenhaften Aufstieg bis in die Hessenliga beteiligt. Er trat aber auch den Weg zurück bis in die Gruppenliga mit an, bis er nach 14 Jahren zum Lichtenauer FV als Spielertrainer wechselte. Das war 2015. Bereits im ersten Spiel für den Klub zog er sich aber einen Kreuzbandriss zu. Es war nicht das befürchtete Karriereende für den Mitarbeiter eines Wettbüros, denn wer ihn kennt, dem war klar: Hadzic kämpft sich zurück. So war es dann auch: Er spielte bereits nach einem halben Jahr wieder für den LFV.

2017 wechselte er nach Vollmarshausen und ist nun Coach bei der FSK, mit der er am Sonntag mit einem Sieg gegen Heiligenrode den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen will.